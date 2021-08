Archäologen in Bennigsen im Einsatz

Bennigsen

Die Vorbereitungen für die Erschließung des Neubaugebietes Medefelder Straße in Bennigsen laufen: Derzeit werden dort im Auftrag der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) archäologische Sondierungen vorgenommen. Die NLG erschließt das Baugebiet (gegenüber dem Bennigser Gutspark), auf dem zehn Einfamilienhäuser entstehen sollen.

Erst wenn das beauftragte Archäologiebüro mit den Arbeiten fertig sei, könne auch mit der Erschließung begonnen werden, erklärte Matthias Mueller, Projektleiter Baulandentwicklung bei der NLG. Die zehn Grundstücke werden Größen zwischen 550 und 950 Quadratmetern haben. Die Nachfrage ist riesig. „Wir haben rund 700 Interessenten“, berichtete Mueller.

Wer am Ende zu den Glücklichen zählen wird, die in diesem Baugebiet – bauträgerfrei – ein Einfamilienhaus bauen können, sei noch nicht klar. „Wie wir das Vergabeverfahren machen, wird noch heiß diskutiert“, so der Projektleiter. Dass ein derartiges Interesse an Baugrundstücken besteht, überrascht ihn indessen nicht. Bei anderen geplanten Neubaugebieten gebe es einen ähnlichen Ansturm. Wie hoch der Quadratmeterpreis sein wird, könne er noch nicht sagen. Das sei auch davon abhängig, wie lange die archäologischen Sondierungen noch andauern.

Sechs Grabungsschnitte von rund 90 Zentimetern Tiefe durchziehen derzeit das geplante Neubaugebiet. Auf dem Gebiet des sogenannten Planums suchen die Experten nach Spuren aus der Vergangenheit.

Es gebe kleinere Keramikfunde, so Mueller. Kurzfristig werde dann durch die Kreisarchäologin entschieden, ob es noch weiterer Untersuchungen bedürfe. Eine genaue Auswertung erfolge dann im Nachgang.

Dass die Archäologen ein künftiges Baugebiet unter die Lupe nehmen, sei eher die Regel als die Ausnahme, sagte der Projektleiter. Nur, wenn keine Funde zu erwarten seien, werde nicht sondiert. Im Gebiet rund um die Medefelder Straße aber gab es diese Erwartungen – auch mit Blick auf das nahe gelegene Wasserschloss.

Von Anne Brinkmann-Thies