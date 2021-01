Auch neben dem Platz ist in Springe wichtig

Springe

„Wichtig is’ auf’m Platz!“, lautet eine alte Fußballerfloskel. Die Verantwortlichen des Springer Fußballmuseums wollten aber auch etwas neben dem Platz rund ums Thema Fußball auf die Beine stellen. Also heißt ihr jüngstes Projekt passenderweise: „nebenplatz!“

Dabei wird genäht. Taschen nämlich. Das Material: Ausgediente Wandkarten aus Schulen. „Die verstauben vor sich hin, weil mittlerweile alles digital ist“, sagt Dirk Schröder, selbst Lehrer und Vorsitzender der Sportsammlung Saloga, dem Trägerverein des Fußballmuseums. Die ursprüngliche Idee sei gewesen, Sporttaschen zu nähen, mit Seitenfächern für – beispielsweise – Fußballschuhe. „Das hat sich als zu schwierig erwiesen“, berichtet Schröder. Bislang sind daher einfachere Strandtaschen entstanden. Laptoptaschen und Federmappen könnten als nächstes hergestellt werden, überlegt Schröder, „aber Corona hat uns ausgebremst“.

Anzeige

Das Projekt wendet sich an „Jugendliche aus prekären Verhältnissen, die oftmals auch der Gruppe der bildungsbenachteiligten Jugendlichen zuzurechnen sind“, sagt Schröder. Gemeinsam mit Studierenden haben sie „nebenplatz!“ begonnen – wegen des Lockdowns ab November „konnten wir uns aber nicht mehr treffen, online war es megaschwierig“, so Schröder.

Finanziell unterstützt wird das Nähprojekt von der Aktion „Mitten drin!“ des Deutschen Kinderschutzbundes. Für 1600 Euro konnte das Museum Nähmaschinen, einen Drucker für Schnittmuster und Verbrauchsmaterial wie Garn und Reißverschlüsse anschaffen. Die Karten stünden „in großen Mengen und nahezu kostenlos“ zur Verfügung, sagt Schröder.

Begonnen wurde das Projekt im Oktober mit Jugendlichen der BBS 3 in Hannover. Schröder will weitere Jugendliche dafür gewinnen, zum Beispiel über Ferienpassangebote auch in Springe. „Den Jugendlichen ermöglichen wir durch unser Projekt kulturelle und künstlerisch-handwerkliche Teilhabe, und am Ende gehen alle mit einer schicken, selbstgefertigten Tasche nach Hause“, so Schröder.

Die Pandemie hat nicht nur beim Nähprojekt eine Zwangspause verordnet. Auch die mit Schülern konzipierte Ausstellung „Tickets“ muss ausfallen – sie wurde kurzerhand zur ersten Internetsonderausstellung des Fußballmuseums umkonzipiert, die in Kürze auf der Homepage des Museums online gehen soll. Wie auch der virtuelle Rundgang durch die Dauerausstellung in der Roten Schule – Besucher dürfen wegen Corona dort nicht hinein.

Von Jan-Erik Bertram