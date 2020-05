Ausdünnung bei der Buslinie 380: Entscheidung ist vertagt

Gestorf

Immerhin: Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es noch, wenn es um die Ausdünnung der Buslinie 380 geht. Der Verkehrsausschuss in Hannover hat noch keine Entscheidung getroffen, das Thema wurde zur Beratung zurück in die Fraktionen gegeben, sagt Eberhard Brezski, SPD-Regionsabgeordneter und Ortsbürgermeister in Gestorf.

Der Wegfall des Halbstundentaktes auf der Linie 380, die zwischen Eldagsen, Gestorf und Bennigsen fährt, sorgte im vergangenen Jahr für Diskussionen. Berufspendler Oliver Taubmann aus Gestorf hatte die Streichung scharf kritisiert und online eine Petition gestartet. Knapp 500 Unterschriften hat er gesammelt, was aber laut Taubmann die Region bislang ignoriert habe.

Jetzt landete die Ausdünnung der Buslinie auf der Agenda des Regionsverkehrsausschusses. Das Problem: Regiobus habe die Kritik zwar aufgegriffen und noch vor der Corona-Krise Fahrgäste gezählt, allerdings in Richtung Eldagsen-Bennigsen. Dabei sei das Fahrgastaufkommen genau in der umgekehrten Richtung und vor allem nachmittags extrem hoch, so Brezski. Das habe er Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz auch so mitgeteilt. „Natürlich ärgert mich das, dass jetzt die falsche Richtung geprüft wurde.“ Wegen der Corona-Pandemie allerdings jetzt erneut eine Zählung durchzuführen, bringe nichts. Immerhin seien derzeit viele Berufstätige im Homeoffice. Bevor das Thema erneut im Verkehrsausschuss diskutiert wird, sollen sich die Fraktionen zunächst noch einmal beraten. „Ich werde auf jeden Fall dranbleiben.“ Brezski nutzt selbst den öffentlichen Nahverkehr, um zur Arbeit zu fahren. Sollte sich an der Ausdünnung der Linie nichts ändern, werde er nach mehr als 13 Jahren wohl wieder auf sein Auto umsteigen müssen.

Taubmann hat am vergangenen Mittwoch eine Mail an Franz geschickt. Darin bittet er erneut um einen Termin, an dem er ihm die knapp 500 Unterschriften überreichen kann. „Bei dieser Gelegenheit freue ich mich auf eine entsprechende ausführliche Begründung dieser Maßnahme gegen den Umweltschutz und gegen die Verkehrswende“, schreibt Taubmann weiter. Er könne die Entscheidung, die Linie auszudünnen, nicht verstehen.

Auch Brezski hatte noch vor der Corona-Krise beobachtet, dass wegen der vielen Fahrgäste sogar größere Gelenkbusse eingesetzt werden mussten – und weil die Busse bereits so voll waren, sogar Fahrgäste gar nicht mehr einsteigen konnten. Gemeinsam mit Taubmann setzt sich Brezski dafür ein, dass der 30-Minuten-Takt wieder eingeführt wird.

Gestern Morgen hat Ulf-Birger Franz auf die E-Mail von Taubmann reagiert. Franz bittet ihn darum, wegen der Kontaktbeschränkungen ihm die Unterschriften zu senden. Zudem begründet er die Empfehlung der Verwaltung, den Halbstundentakt nicht wieder einzuführen und verweist auf die geringen Fahrgastzahlen. Im Februar seien morgens pro Fahrt nur 20 Fahrgäste durchschnittlich unterwegs gewesen. In der Novembererhebung, noch vor der Ausdünnung, seien in der „morgendlichen Hauptverkehrszeit“ durchschnittlich 18 Fahrgäste ermittelt worden.

