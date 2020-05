Springe

Für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien, sei das ein „Unding“, sagte Bauchef Jörg Klostermann während der Sitzung des Planungsausschusses in dieser Woche.

Taxiservice angedacht

Er sieht ganz klar die Region Hannover in der Pflicht – die sei immerhin für den Verkehr zuständig. In Springe solle während der Bauphase, so die Überlegung der Verwaltung, ein Taxiservice angeboten werden, um Menschen mit einer Gehbehinderung bei Bedarf zum Bahnhof nach Völksen zu fahren. Diese Kosten solle dann die Region Hannover übernehmen, fordert die Stadt. „Das erwarten wir“, so Klostermann. Auch sei es Aufgabe der Region, den tatsächlichen Bedarf abzuschätzen, also wie viele Menschen überhaupt auf so einen Fahrservice in Springe angewiesen wären. „Es geht um die Leute, die das wirklich brauchen“, sagt Klostermann.

Anzeige

Bislang keine Rückmeldung

Die Stadt selbst habe auf ihre Vorschläge bislang keine Rückmeldung von der Region erhalten – Klostermann hatte am Donnerstag erneut bei der Behörde nachgehakt. „Vielleicht müsste man im Rat eine Resolution fassen, um Druck aufzubauen, eine Lösung zu finden“, sagt er. Auch vonseiten der Politik gab es deutliche Kritik am Vorgehen der Bahn. „Das ist ein Desaster und ein Riesenproblem“, betonte SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt. Er sei mehrfach von Bewohnern des Diakoniezentrums angesprochen worden, die ihm geschildert hätten, welche Schwierigkeiten auf sie zukommen, wenn sie mit dem Bus zum nächsten Bahnhof fahren müssten. Er habe bereits selbst mit der Bahn und der Region gesprochen, die keinen Bedarf für einen Ersatz sehen. „Alles wurde abgelehnt.“

Weitere HAZ+ Artikel

Die Stellungnahme der Bahn, keine Alternative bieten zu können, sei „eine Frechheit“, kritisierte Katrin Kreipe ( SPD). Es sei wichtig, jetzt das Gespräch zu suchen. Die Region müsse Wohlwollen zeigen und damit auch zu einem besseren Image beitragen, indem man die Stadt unterstütze.

„Gegen die Menschenwürde“

Für Diskussionen sorgte aber nicht nur das Thema an sich, sondern auch eine Äußerung von Ratsherr Arnd Bachmann ( AfD) während der Sitzung. Er rechnete vor, wie teuer es möglicherweise wäre, so einen Fahrdienst anzubieten, und stellte infrage, ob jeder ein Recht darauf habe, pünktlich seinen Zug zu erreichen. Es sei nicht sozial, an anderen Stellen, etwa bei der Region, Kosten zu verursachen.

„Sie behaupten, Menschen mit Beeinträchtigung seien asozial? Solche Äußerungen kann ich nicht akzeptieren“, rief Reinhardt sofort in die Runde. Auch bei anderen Ausschussmitgliedern löste Bachmann Empörung aus, etwa bei Anette Henkels ( CDU). Solche Ansichten gegen eine Bevölkerungsgruppe seien „gegen die Menschenwürde“. Henkels forderte nach der Sitzung gegenüber dieser Zeitung eine Aufarbeitung der Äußerungen von Bachmann.

Gibt es Alternativen?

Uwe Lampe (parteilos) regte während der Sitzung an, doch noch über Alternativen zum Aufzugaustausch an sich nachzudenken. Statt die Fahrstühle auszutauschen, sei eine sichere fußläufige Querung der Gleise besser. „Das hat null Aussicht auf Erfolg“ und führe nur auf einen Irrweg“, antwortete Klostermann. Lampe glaubt, dass die Chancen, dass jemand für den Taxiservice bezahlt, sehr gering seien: „Ich glaube nicht, dass irgendwer diese Kosten außerhalb von Springe übernehmen wird.“

Die Bahn will die beiden Aufzüge von Januar bis Oktober 2021 erneuern. Der Rat wird in seiner Sitzung am 4. Juni erneut über das Thema sprechen.

Von Saskia Helmbrecht