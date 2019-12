Springe

Wie berichtet, hatten SPD und CDU beantragt, 50­ 000 Euro Planungskosten für einen Kunstrasenplatz in den Haushalt 2020 einzustellen. „In Springe wurde das Thema bislang stiefmütterlich behandelt“, so Reinhardt. Je nach Nutzung könnten jährlich Folgekosten in Höhe von 10 000 Euro anfallen.

Das Projekt soll in die Planungen für den Jugendtrail eingebettet werden. Uwe Lampe, beratendes Mitglied im Ausschuss, hat aber Zweifel am Zeitplan: Es gebe zahlreiche Ideen für den Jugendtrail, eine davon jetzt rauszugreifen, sei zu früh. Deutliche Kritik gab es auch von Matthias Lenz (FDP/FWS): Der Fachdienst Tiefbau habe bereits jetzt keine Kapazitäten mehr – mit der Folge, dass der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen möglicherweise ausgesetzt werden muss. „Dabei ist das ein bestehender Ratsbeschluss“, betonte Lenz. Außerdem würden lediglich die Fußballer von einem Kunstrasenplatz profitieren. Das stimme nicht, entgegnete Reinhardt: Der Platz sei nicht für den FC Springe, sondern könne von allen Vereinen genutzt werden.

Was allen Vereinen zugutekäme, so Lenz, wäre die Abschaffung der Sportstättennutzungsgebühr. Und genau die will die Gruppe FDP/FWS im Rat am 12. Dezember beantragen. Was das allerdings mit den Plänen für einen Kunstrasenplatz zu tun habe, versteht Reinhardt nicht. Ein Kunstrasenplatz sei außerdem nicht umweltfreundlich, kritisierte Elke Thielmann-Dittert (Grüne).

Fest stehe, dass die Stadt den Platz ohnehin nicht selbst planen könne, sagte Bürgermeister Christian Springfeld. Doch auch eine Ausschreibung bindet Kapazitäten. „Aber ich finde den Antrag gut und konstruktiv.“ Versprechen könne er aber nicht, dass das städtische Personal sich darum kümmern könne. „Die Verwaltung möchte es aber gerne unterstützen.“

Bindet man das Projekt in die Jugendtrailplanungen ein, würde der Kunstrasenplatz im Fachdienst Soziales angesiedelt. Dort habe man in dieser Hinsicht bereits grünes Licht gegeben, sagte Vize-Rathauschef Clemens Gebauer.

Von Saskia Helmbrecht