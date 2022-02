Springe

SPD und Grüne haben zur Diskussion gestellt, an bestimmten Tagen – und auch nur für eine Testphase – die Straßen Zum Oberntor und Zum Niederntor für Autos zu sperren. Betroffen wäre von einer Neuregelung auch der Springer Wochenmarkt. Betreiber Michael Riebe reagiert auf den Vorstoß der Politik skeptisch – nicht nur er.

Er sei nicht grundsätzlich gegen die Pläne: Er wolle sich der Idee nicht komplett verschließen. Wenn es aber zu einer Sperrung kommen sollte, fordert er, bei den Absprachen beteiligt zu werden. Gleichzeitig hält er den vorgeschlagenen Startzeitpunkt – den Mai – für „ungünstig“. „Wenn wir etwas ausprobieren, dann zu einem anderen Zeitpunkt, denn für uns ist der Mai wegen des Spargel- und Erdbeerverkaufs Hochsaison.“ Zudem müsse mit viel Vorsicht geplant werden, „weil es eine Umgewöhnung wäre“.

Der Markt sorge dafür, dass in der Innenstadt jede Menge los sei. „Was machen wir mit den Besuchern, die nicht mehr so gut zu Fuß sind?“, stellt Riebe zur Diskussion. Es müsse vorab klar geklärt werden, ob es noch genug Möglichkeiten geben würde, den Marktplatz gut erreichen zu können. „Weil der Markt eben sehr viele Besucher nach Springe zieht.“

Nur für Aktionen sperren?

Auch Sandra Lehmann, Koordinatorin des Nachbarschaftsladens Doppelpunkt, reagiert zurückhaltend. Das Team stelle immer wieder fest, dass am Niederntor so gut wie kein Autofahrer mit Schritttempo unterwegs sei: „Die Autos rasen hier durch.“ Das sei für die Besucher, gerade auch für die Kinder, sehr gefährlich. In den Ferien hatten die Mitarbeiter etwa einen „Kinderstraßenspielplatz“ angeboten. Für solche Aktionen seien Sperrungen möglicherweise denkbar, wie auch schon vorübergehend beim „Tag der Vereine“, „was gut funktioniert“.

Lehmann blickt aber auch mit Sorge auf die Situation des Einzelhandels. „Ich befürchte, dass es für die Geschäfte dauerhaft schwierig sein könnte.“ Gerade für die Älteren sei es schwer, bequem ihre Einkäufe zu erledigen. „Für die Älteren fehlen zum Beispiel Bänke zum Verweilen und Pausieren. Bänke sind außerdem eine Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren.“ Vielleicht könne bei dem Thema ein „Mittelweg“ gefunden werden. „Ich bin ja ein Fan von Kompromissen.“

Die Idee, die Bereiche Obern- und Niederntor vorübergehend zu sperren, sei mit Vorsicht zu genießen, sagt Hans-Hermann Buhr von der Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK). Ziel müsse es sein, dass Kunden die Geschäfte „ungehindert“ erreichen können. Gerade im ländlichen Raum würden aber viele oft mit dem Auto unterwegs sein, weil die Dörfer im öffentlichen Nahverkehr nicht so gut eingebunden seien.

„Könnte kontraproduktiv sein“

Ein kompletter Ausschluss der Fahrzeuge aus dem Innenstadtbereich könnte daher „kontraproduktiv“ sein. Weil der Handel ohnehin in einer schwierigen Lage sei, könnte die Sperrung sogar eher ein weiterer Baustein sein, „die Stadt am langen Arm verhungern zu lassen“. Er rät dazu, andere Maßnahmen in den Blick zu nehmen, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern, ohne dabei den Individualverkehr auszuschließen. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass Kunden auf andere Städte ausweichen – und mit Hannover, Hameln oder Bad Münder gebe es genug Alternativen.

Locken Aktionen mehr Besucher?

Sein Kollege Frank Wagner, der bei der IHK für Verkehrsinfrastruktur zuständig ist, stimmt Buhle zu. Die Unternehmen seien auf jeden einzelnen Kunden angewiesen. „Die Frage muss sein, wozu der Kunde bereit ist.“ Eine großflächige Sperrung sieht er kritisch. „Eine Sperrung nur für eine Sperrung ist der falsche Weg.“

Bei den Experimentierräumen in Hannover habe man außerdem festgestellt, dass in erster Linie die damit verbundenen Aktionen dazu geführt hätten, dass die Hannoveraner in das Zentrum gekommen sind. Zudem sei die Situation in Großstädten anders, weil es dort große Parkhäuser gibt.

Auch in der Stadtverwaltung hat man die bisherige Diskussion verfolgt. Ordnungsamtschef Karsten Kohlmeyer warnt vor der Vorstellung, die Sperrung einfach durch ein paar neue Schilder umsetzen zu können: Der Aufwand sei für die Stadt deutlich größer – vor allem, wenn wie angeregt nur an drei Tagen pro Woche gesperrt wird. Für Verkehrsschilder gelte das „Gebot der Sichtbarkeit“: Sie müssten im Vorbeifahren erfassbar sein.

Soll heißen: Stadtmitarbeiter müssten jeden Donnerstagabend alle Beschilderung rund um die Innenstadt umändern – und jeden Sonntagabend wieder zurück. Dabei reiche es nicht, so Kohlmeyer, einfach Obern- und Niederntor zu sperren: Auch die Bohnstraße müsste zur Sackgasse gemacht und weitere Abzweigungen berücksichtigt werden. Schon vor der Coronapandemie habe die Stadt geprüft, während des Freitags-Markts das Niederntor zwischen Bohnstraße und Marktplatz zu sperren. „Das haben wir dann verworfen, weil es zu aufwendig war. Und da reden wir nur von einem Straßenabschnitt“, so Kohlmeyer.

Offenbar herrscht Frust

Bei den Initiatoren von SPD und Grünen herrschte nach den ersten Rückmeldungen offenbar schon Frust: Gruppensprecher Bastian Reinhardt erklärte per Facebook-Beitrag, er werden anregen, „diese Idee wieder einzurollen“.

Neben den von dieser Zeitung befragten Händlern hatten sich auch per Facebook zahlreiche Leser an der Debatte beteiligt – fast ausschließlich mit ablehnender Haltung. Er bedauere, so Reinhardt, dass die breite Ablehnung bereits vor einer Diskussion komme.

Von Saskia Helmbrecht und Christian Zett