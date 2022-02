Bad Münders Spanier übernimmt Clubheim am Sportzentrum in Springe

Springe

„Hacienda“-Wirt Isaac Escobar kommt nach Springe: Der Münderaner übernimmt das Handball-Clubheim am Sportzentrum Süd. Die Eröffnung ist am Wochenende, 1. und 2. April, geplant.

Künftig zwei Adressen in Springe

Escobar behält seine „Tapas- & Cocktailbar“ an der Kellerstraße in Bad Münder, hat aber künftig eine zweite Adresse in Springe. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Treffpunkt wieder mit Leben füllen können“, sagt ein hörbar erleichterter Jens Buchmeier. Der Sprecher der Handballfreunde Springe hatte monatelang zusammen mit Vorstandskollegen nach einem neuen Mieter fürs Clubheim gesucht – wegen der Corona-Pandemie kein einfaches Unterfangen. Die Räume standen seit November 2020 leer.

Der „Neue“ hinterm Tresen braucht deshalb auch eine kurze Aufwärmphase. Nach der Schlüsselübergabe am 1. März sei eine Renovierung geplant, sagt Buchmeier. Die Arbeiten sind unter anderem erforderlich, weil das Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen wurde. „Und natürlich möchte unser neuer Pächter auch alles nach seinem Geschmack gestalten und für spanisches Ambiente sorgen“, so Buchmeier.

Auf den ersten Blick ungewöhnlich: Neben leichter spanischer Küche soll es im Clubheim deutsche Traditionsgerichte wie Schnitzel, Steak, Pommes und Hamburger geben. Angesprochen werden sollen ausdrücklich nicht nur Sportler beziehungsweise Fans oder Vereinsmitglieder, sondern alle Springer. Auch Familienfeiern sollen in den Räumen weiterhin möglich sein.

Zum Clubheim gehören drei Gasträume mit mehr als 100 Quadratmetern und 60 Sitzplätzen. Was Buchmeier an dem Speiselokal (offizieller Träger ist der in den 80er Jahren gegründete Handball-Clubheim-Verein) besonders mag: Die zwei Biergärten mit mehr als 70 Plätzen würden „die längste Sonnenzeit in Springe“ bieten; ein freier Blick auf den Deister inklusive.

Der sechste Clubheim-Wirt

Buchmeier bezeichnet Escobar als „etablierten Gastronomen, der in Bad Münder seit Jahren für positive Schlagzeilen sorgt“. Er ist der sechste Clubheim-Wirt in 36 Jahren: Die Geschichte begann 1986 mit dem Wirtsehepaar Irmtraud und Peter Haake. Auf sie folgten Petra und Karl-Heinz Ketelhake. Dann übernahmen Bärbel und Michael Olze. Thomas Altmann übergab schließlich an Ines und Siegbert Schulz, die vor gut einem Jahr ins wenige Meter entfernte Hallenbad-Restaurant wechselten.

Von Marita Scheffler