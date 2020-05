Badespaß im Freibad Bennigsen startet mit Einschränkungen

Bennigsen

Am Pfingstsonnabend um 8 Uhr beginnt in Bennigsen der Badespaß – allerdings mit einigen Einschränkungen. Das Gesundheitsamt der Region habe die Hygienepläne bereits abgenickt und keine Beanstandungen gehabt, sagt Riemer, die derzeit nicht nur viel Zeit auf dem Freibadgelände, sondern auch im Internet verbringt. Wie setzen andere Betreiber die Auflagen um? Wann veröffentlicht das Land Niedersachsen endlich die letzten Details für die geltenden Vorschriften?

Was Riemer bei ihrer Recherche aufgefallen ist: Viele Bäder würden in erster Linie gute Bedingungen für Sportler und Vielschwimmer schaffen. „Natürlich muss Training sein“, sagt Riemer, die bald unter anderem Mitglieder vom hannoverschen Schwimm-Sport-Verein Union 06 bei sich begrüßen wird. Den roten Teppich rollt sie in dieser Saison aber für Kinder und Jugendliche aus.

Unter der Woche gilt als Fahrplan: Von 8 bis 12 Uhr teilen sich das Wasser Frühschwimmer und Senioren, von 12 bis 18 Uhr ist die Anlage für Familien, Kinder und Jugendliche sowie für Sonnenanbeter geöffnet, die Stunde von 18 bis 19 Uhr gehört dafür ausschließlich Berufstätigen, Sportlern und den Teilnehmern der Schwimmkurse.

Am Wochenende haben Familien sogar noch eine Stunde länger: Sonnabends und sonntags ist das Becken nur von 8 bis 11 Uhr für Frühschwimmer und Senioren reserviert, anschließend – bis zur Schließung um 18 Uhr – dürfen sich im und am Becken ausschließlich Jugendliche, Kinder und ihre Eltern sowie Sonnenanbeter aufhalten.

Höchstgrenze: 500 Besucher

Jeder Gast darf nur einmal pro Tag kommen, zählt Riemer eine weitere Neuerung auf. Damit die Höchstgrenze von 500 Besuchern nicht überschritten wird, werden am Eingang blaue Marken verteilt.

Wer kann, sollte zu Hause duschen, so Riemer. Für den WC-Trakt und die Umkleiden gibt es Obergrenzen (maximal zwei beziehungsweise fünf Personen zeitgleich). Am Kiosk richtet Riemer Sicherheitszonen ein, außerdem gibt es eigene Bereiche für warme Speisen und Snacks.

„Wir dekorieren das Gelände in diesem Jahr mit Schildern statt mit Blumen“, nimmt Riemer die zahlreichen bislang bekannten Vorschriften mit Humor. Sie freue sich auf die Saison, habe jedoch auch Bedenken. „Wir bereiten alles so gut vor, wie wir können. Wie es dann weitergeht, haben wir aber nicht alleine in der Hand. Es müssen sich alle an die Hygienevorschriften halten, sonst ist das Bad schneller wieder geschlossen, als uns allen lieb ist.“

Von Marita Scheffler