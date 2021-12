Bahnhöfe in Springe und Umland sollen fahrradfreundlicher werden

Springe

Knapp 800 000 Euro will die Stadt an den drei Bahnhöfen in der Kernstadt, in Völksen und in Bennigsen in neue Fahrradstellplätze investieren. Den Großteil der Kosten tragen allerdings Bund und Bahn – wenn der Förderantrag rechtzeitig fertig wird.

70 Prozent Fördermittel

Die „Bike+Ride-Offensive“ wurde ins Leben gerufen, um die Fahrradabstellmöglichkeiten an Bahnhöfen zu verbessern. Zur Unterstützung der Initiative erhalten die Kommunen 70 Prozent Fördermittel, „sofern der entsprechende Förderantrag bis zum 21. Dezember 2021 beim Fördergeber in Berlin vorliegt“, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung an die Politik, die im jüngsten Finanzausschuss vorgestellt wurde. „Trotz personeller Engpässe konnte im Fachdienst Tiefbau das Projekt so weit vorbereitet werden, dass eine Antragstellung im Dezember 2021 noch möglich werden soll“, heißt es in der Drucksache. Weitere 15 Prozent Fördermittel kommen von der Region.

An allen drei Bahnhöfen sollen, wo noch vorhanden, die so genannten Felgenklemmer durch platzsparendere Anlehnbügel ersetzt werden oder durch Doppelstocksysteme. Bei denen können durch ein Hebesystem bei gleichbleibendem Platzbedarf doppelt so viele Drahtesel abgestellt werden. Zudem erhalten alle drei S-Bahnstationen abgeschlossene Doppelstocksysteme. Die Zugangskontrolle erfolge über eine App, die „in der gesamten Region Hannover einheitlich ist“, so die Verwaltung.

24 abschließbare Stellplätze

In Völksen und Bennigsen sollen so auf beiden Seiten des Gleises – zusätzlich zu frei zugänglichen überdachten Bügeln – je 24 abschließbare Stellplätze entstehen, in Springe 48 auf der Südseite. Auf der Nordseite (Industriestraße) sind Doppelstocksysteme wegen der dort verlaufenden Hochspannungsleitung der Bahnlinie nicht möglich.

Ob die Doppelstocksysteme auch geeignet seien für schwerere E-Bikes, wollte Thomas Hüper-Maus von den Grünen im Finanzausschuss wissen. Bürgermeister Christian Springfeld verwies auf die Bauausschusssitzung am heutigen Dienstag (18 Uhr), wo die Vorlage erneut diskutiert wird, „da sind dann die Fachleute vom Tiefbau, die kennen die Details“.

Auftrag an Planungsbüro

Insgesamt 790 000 Euro sollen die Maßnahmen kosten – etwas mehr als ursprünglich geplant. Der Eigenanteil der Stadt könne aber „gegenfinanziert werden durch bisher angesparte Einnahmen aus der Ablöse von Einstellplätzen“, so die Verwaltung. Allerdings müsse ein Planungsbüro beauftragt werden, da im Fachdienst Tiefbau die personellen Kapazitäten nicht ausreichen.

Von Jan-Erik Bertram