Der Zustand des Waldes im Deister oberhalb von Barsinghausen ist auch in diesem Frühsommer überaus bedenklich. In den vergangenen beiden Jahren haben lange Trockenphasen und der dadurch begünstigte Borkenkäferbefall für erhebliche Schäden gesorgt. Im Winterhalbjahr waren Sturmschäden hinzugekommen. Mit den gestiegenen Temperaturen der vergangenen Wochen sind nun erneut die ersten Borkenkäfer in den Fichtenbeständen registriert worden. Befallene Bäume müssen so schnell wie möglich gefällt werden. Allerdings ist die Situation aus Sicht der Förster in anderen Teilen des Landes noch weit dramatischer.

Die größten Eigentümer von Waldflächen zwischen Barsinghausen und dem Deisterkamm sind die Niedersächsischen Landesforsten und die Klosterkammer Hannover. Nach den Worten der Sprecherin des Niedersächsischen Forstamtes Saupark, Claudia Wolff, ist die Situation im Deister „unverändert ernst“. „Der Zustand des Waldes macht uns große Sorgen“, betont auch der Betriebsleiter der Klosterforsten, Constantin von Waldthausen. Nach Wolffs Worten sind wegen der Trockenheit auch alte Buchen seit zwei Jahren schwer geschädigt. „Die Absterbeprozesse dauern an.“

Sturmholz ist aufgearbeitet

Im Winter habe der Sturm „Sabine“ punktuell schwere Schäden in den von Borkenkäfern bereits aufgelichteten Fichtenbeständen angerichtet, berichtet Wolff. „Insgesamt ist der Landeswald aber noch mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt die Sprecherin. Die Schäden seien bei Weitem nicht so groß wie nach den Orkanen „Kyrill“ und „Friederike“. Das Sturmholz sei inzwischen weitgehend aufgearbeitet und verkauft. Auch in den Waldflächen der Klosterkammer hat der Sturm nicht so gewütet wie andernorts. Betriebsleiter von Waldthausen beziffert die Menge des in den Frühjahrswochen aufgearbeiteten Holzes auf rund 900 Festmeter. „Das ist wirklich wenig.“

An manchen Stellen im Deister oberhalb von Barsinghausen liegt noch eingeschlagenes Nadelholz zur Abfuhr bereit. Solche Holzhaufen werden zumeist chemisch behandelt, damit sie nicht Ausgangspunkt weiterer Borkenkäferinvasionen werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Größere Sorgen bereitet den Förstern derzeit schon wieder die Aktivität der Borkenkäfer. Im vergangenen Jahr hatten sowohl in den Revieren der Klosterforsten wie auch im Staatswald zahlreiche befallene Bäume gefällt werden müssen. Große Lücken in den Beständen, mitunter sogar ganz neue Lichtungen im Wald zeugen von der angespannten Situation. Nach den Worten von Waldthausens entspricht allein die Menge der von Käfern vernichteten Fichten der gesamten regulären Jahreseinschlagmenge in den Klosterkammerbeständen im Deister. Im Staatswald ist laut Wolff sogar die 1,7-fache Menge des regulären Jahreseinschlags angefallen.

Schnelligkeit hilft bei Käferbefall

In den Revieren der Landesforsten ist neuer Käferbefall bereits wieder „im Anfangsstadium erkennbar“. Die Tiere seien seit den warmen Tagen im April wieder unterwegs und nun, bei Temperaturen um 20 Grad, „noch deutlich aktiver“, sagt Wolff. Die Klosterforsten haben neue befallene Bäume zwar in ihren Beständen etwa im Raum Wülfinghausen, bisher aber noch nicht in den Revieren oberhalb von Barsinghausen und Wennigsen registriert. „Wir haben im Augenblick noch großes Glück“, sagt von Waldthausen. Er führt das auch auf das konsequente Handeln im vergangenen Jahr zurück, als das befallene Holz zügig aus dem Wald entfernt worden war. „Schnelligkeit hilft“, sagt der Betriebsleiter. Die Klosterforsten seien in der Lage, auf eine leistungsfähige Logistik zurückzugreifen und Mitarbeiter bei Bedarf von anderen Standorten im Land zu verschieben.

Im Winterhalbjahr war nach dem Eindruck von Deisterwanderern viel Buchenholz eingeschlagen worden. Tatsächlich täusche dieser Eindruck aber, betont Claudia Wolff. Aufgrund der Absterbeprozesse in den alten Buchen seien vermehrt Bäume in Nähe der Wege aus Gründen der Verkehrssicherheit entnommen worden Die Fällung dieser Bäume sei sehr zeitaufwendig und gefährlich gewesen, der Arbeitsfortschritt deshalb gering. Das habe offenbar zu dem Eindruck der Waldbesucher geführt. „Tatsächlich sind in den Revieren nur 30 bis 40 Prozent der üblichen Stammholzmenge geerntet worden“, sagt Wolff. Auch die Klosterforsten hätten beim Einschlag von Buchen im Großen Deister „eher zurückhaltend“ agiert, sagt von Waldthausen.

Der Borkenkäferbefall hinterlässt seine Spuren im Wald. Die Forstarbeiter haben vielerorts Nadelbäume fällen müssen. Quelle: Andreas Kannegießer

Für die nächsten Wochen und Monate wünschen sich die Förster vor allem Niederschläge in größerer Menge. Der nasse Februar habe gut getan, das Wasserreservoir der Böden sei dabei aber nur etwa zur Hälfte aufgefüllt worden, sagt der Betriebsleiter der Klosterforsten. „Und nach dem trockenen Frühjahr sind wir schon wieder auf einem schrecklichen Weg unterwegs.“

Von Andreas Kannegießer