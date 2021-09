Bauarbeiten für neue BBS-Turnhalle in Springe verzögern sich erneut

Springe

Corona, Wetter, Lieferengpässe, Materialnot: Bauherren haben es gerade nicht leicht, auch nicht die Region Hannover, in deren Auftrag aktuell die Sporthalle der Berufsbildenden Schule (BBS) Springe neu gebaut wird. Denn die Fertigstellung wird sich nun erneut verzögern.

Derzeit werden die Wände für den zweigeschossigen Bereich aufgestellt, also dort, wo später etwa die Umkleiden entstehen sollen, sagt Regionssprecherin Frauke Bittner.

Zeitplan muss angepasst werden

Nun aber gibt es Lieferschwierigkeiten beim Dämmmaterial, was dazu führt, dass der Zeitplan schon wieder angepasst werden muss. Noch könne sie nicht sagen, inwiefern sich dieses Problem auf die geplante Fertigstellung zeitlich auswirken wird. „Wir werden das jetzt erst neu takten“, so Bittner. Fakt ist, dass die Rohbauarbeiten noch nicht erledigt sind, was ursprünglich bereits Mitte August erledigt sein sollte. Im Anschluss daran sollen nun die Holzbauarbeiten starten. „Wir hoffen, das vor der Regen- und Winterzeit zu schaffen.“

Im August 2020 begann der Abriss der alten Halle. Ursprünglich war geplant, dass die Halle im Frühjahr 2022 fertig sein sollte. Kostenpunkt: rund zehn Millionen Euro.

Bereits im Juni 2021 vermeldete die Region Verzögerungen – wegen der Freigabe der Prüfstatik hatten sich die Pläne um ein halbes Schuljahr verschoben. Zuletzt war die Rede von einer Fertigstellung nach den Sommerferien 2022 gewesen. Jetzt dürfte sich das Projekt aber aufgrund der Lieferengpässe erneut nach hinten verschieben.

Ein klimafreundlicher Holzbau

Zur Erinnerung: Entstehen soll eine barrierefreie Drei-Feld-Halle mit Unterrichts- und Gymnastikraum. Die Region hatte sich im März 2020 für eine teurere, aber klimafreundlichere Holzbauvariante entschieden, weil dadurch 45 Prozent CO2 eingespart wird. Auch Vereine können die Halle später nutzen.

Von Saskia Helmbrecht