Zum Start in die richtig trübe Jahreszeit müssen sich S-Bahn-Nutzer auf ebenso trübe Aussichten einstellen: Wegen des Baus von Lärmschutzwänden, Leitungs- und Schienenarbeiten kommt es auf der S 5, der S 51 und anderen Linien zu deutlichen Einschränkungen oder gar Ausfällen. Die Planungen im Überblick:

Kompletter Ausfall:Vom 20. November bis zum 11. Dezember fahren keine S-Bahnen zwischen Springe und Weetzen, teils fallen sie bereits sogar schon ab Bad Pyrmont oder Hameln aus. Die Bahn will stattdessen Busse einsetzen, die zwischen Springe und Weetzen in einem Expressmodus (also ohne oder mit wenigen Zwischenhalten) fahren. Die Linie S 51, der sogenannte Sprinter, fährt erst ab Hannover-Bismarckstraße in Richtung Seelze. Für die Zeit vom 20. bis 25. November sollen zumindest zwischen Springe und Hameln tagsüber stündlich S-Bahnen verkehren.

Bahnen zum Flughafen fallen aus

Nächtliche Ausfälle:In der Nacht auf den 11. November fallen zwischen Hannover und dem Flughafen zwei S-Bahnen aus (Abfahrt um 23.35 Uhr und 0.05 Uhr in Hannover sowie um 00.06 und 00.36 am Flughafen. Am 15. November fahren nachts gar keine Bahnen zwischen den beiden Haltepunkten. Am 6. Dezember trifft es erneut mehrere Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Flughafen – jeweils etwa zwischen 2 und 4 Uhr. An allen Tagen sollen Busse als Ersatz fahren.

Kompletter Ausfall II: Nicht ganz so hart dürfte heimische S 5-Nutzer ein zweiter Komplettausfall treffen: Zwischen 14. und 26. November werden jeweils nachts zwischen 22 und 5 Uhr zwischen Steinheim und Paderborn (ab 22. November zwischen Altenbeken und Paderborn) Busse eingesetzt. Zwischen Altenbeken und Paderborn gilt das erneut vom 12. bis 17. Dezember.

Andere Strecken:Auch auf einigen anderen S-Bahn-Strecken kommt es im November und Dezember teils zu Ausfällen und Änderungen. Mehr unter www.bahn.de/bauarbeiten.

