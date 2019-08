Kostenlos bis 16:37 Uhr Baugebiete in Eldagsen und Völksen sind voll – NLG will in Bennigsen weitermachen

Zwei Baugebiete abgeschlossen – das nächste schon im Blick: Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) hat nach Eldagsen und Völksen nun Bennigsen ins Visier genommen: Dort geht es um eine Fläche im Süden des Ortes – an der Medefelder Straße nahe der Schulen.