Bauverwaltung in Springe wird eher zufällig auf Fördermöglichkeiten für Bauprojekte aufmerksam

Die Stadtverwaltung will klimaneutral werden. Ein Schritt sind dabei auch energieeffiziente Gebäude. Die sparen nicht nur CO2 und Heizkosten, sondern werden im Bau auch ordentlich gefördert. Es gehe um Millionensummen. Aber das, berichtete Hochbauamtsleiter Heiko Zapke jetzt im Bauausschuss, habe die Verwaltung eher zufällig erfahren.

„Unglaubliche Zuschüsse“

Von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gebe es „unglaubliche Zuschüsse, die wir abräumen können und unbedingt mitnehmen müssen“, so Zapke. „15 bis 20 Prozent“ der Kosten könnten – je nach Energiestandard – darüber erstattet werden. Beim Rathausneubau, der voraussichtlich den höchsten Standard KfW40 erreiche, wären das bei kalkulierten Kosten von 8 Millionen Euro immerhin 1,2 bis 1,6 Millionen Euro. Infrage für die Förderung kämen zudem der Neubau des Obdachlosenheims, der ebenfalls KfW40 erreichen könne, sowie die beiden Feuerwehrhäuser in Eldagsen und Altenhagen I. Die seien bisher nicht nach KfW-Standard geplant, sagte Zapke. Es solle nun überprüft werden, ob die Fördermittel, die für einen KfW55-Bau eingeworben werden könnten, die Mehrkosten übersteigen: „Wir sind dabei, den Kostenvergleich zu machen.“

Auch der geplante Bürgersaal, Teil des Rathausumbaus, erreiche nicht mehr als KfW55-Standard. Förderfähig ist er dennoch, allerdings müsse es zügig gehen mit den Anträgen, erklärte Zapke – für die KfW55-Gebäude müssten sie bis Ende Januar eingegangen sein. Immerhin: Anders als bei der Förderung des Alte-Schule-Projekts in Lüdersen durch das Amt für regionale Entwicklung – hier muss die Maßnahme bis Anfang 2023 abgeschlossen sein – würde durch eine Förderzusage kein Zeitdruck entstehen.

Energieberater gibt den Tipp

Aufmerksam gemachte worden sei die Hochbauabteilung nicht etwa durch die Architekturbüros, die mit der Planung der Gebäude beauftragt sind, sondern erst durch einen Energieberater am Energie- und Umweltzentrum in Eldagsen, bei dem die Stadtmitarbeiter im Sommer ein Seminar belegt hatten, erzählte Zapke – zum Erstaunen der Politik. „Warum ist eine Kommune über solche Möglichkeiten nicht informiert“, wunderte sich etwa Norman Holzmann von den Grünen, selbst Energieberater von Beruf: „Ich bekomme solche Infos ständig von der KfW per Newsletter.“ Die Stadtverwaltung solle an der Informationsbeschaffung arbeiten, sagt er: „Es wäre total schlimm, wenn man so eine Förderung nicht in Anspruch nehmen würde, denn dafür ist sie ja da.“

Brian Baatzsch (SPD) erinnerte daran, dass seine Fraktion schon vor geraumer Zeit angeregt hatte, eine Stelle im Rathaus zur Fördermittel-Akquise zu schaffen, „damals gab es ein negatives Signal aus der Verwaltung“. Der Fördermittelbereich sei „ein Dschungel“, sagte Zapke. „Große Architekturbüros sagen uns: ‚Spart es euch, das selbst zu machen.‘ Die beauftragen selbst externe Experten für den Bereich.“

Von Jan-Erik Bertram