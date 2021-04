Bebauungsplan in Lüdersen nimmt Gestalt an

Lüdersen

Das Konzept des Bebauungsplans für das rund 5300 Quadratmeter große Areal unterhalb der St.-Marien-Kirche gefällt der Politik, stößt in machen Punkten aber auch auf Kritik.

„Wir werden jetzt eine ganz normale Einfamilienhausbebauung errichten – ohne Tiefgaragen. Neun Häuser an der Zahl“, sagt der zuständige Bauingenieur Dirk Ausmeier von H&P Ingenieure GmbH aus Laatzen. Ferner sollen ein Doppelhaus und ein Mehrfamilienhaus entstehen, die Anzahl der Wohneinheiten werde jedoch maximal auf vier beschränkt. Die Grundstücksfläche der Einfamilienhäuser ist mit jeweils rund 400 Quadratmetern angesetzt „Nicht zu vergleichen mit dem, was dort ursprünglich vorgesehen war“, so Ausmeier weiter.

Der einstmalige Plan, mehrere größere Mehrfamilienhäuser mit Tiefbaugaragen zu errichten, wurde inzwischen verworfen. Viel zu massiv lautete damals die Kritik. Nicht grundlos schmückt sich Lüdersen als einziger Ort in der Region Hannover den Titel des Bergdorfs. Nun stellt der Höhenunterschied von rund fünf Metern im Bereich der Zuwegung zum Kindergarten in der Bergdorfhalle das Planungsteam vor eine Herausforderung. Gefährdet sei dadurch auch der Fluchtweg aus dem Kindergarten.

Laut Ortsbürgermeisterin Ursel Postrach sei dadurch noch ungewiss, wo sich die Kinder im Notfall versammeln könnten. Nun soll geprüft werden, ob ein Fluchtweg über den Schulhof möglich sei, wenn man dort ein Eingangstor mit Kinderschutz einbaut. „Durch den Höhenunterschied entsteht ein Gefälle von 14 Prozent. 6 Prozent sind aber das, was noch als barrierefrei durchgeht“, sagte Ausmeier. Auch für Bau und Instandhaltung des Weges bedeute die Höhendifferenz einen erheblichen Aufwand.

Nun fragt sich der Ingenieur, ob dieser Weg zwingend nötig sei. Schließlich benötige man ihn nicht dringend, um den Kindergarten zu erreichen. Auch der Kanalbau werde aufwendig, bemerkte Springes Bauchef Jörg Klostermann. Dem Vorhaben weichen müssten eventuell auch einige Bäume. „Wir werden die Bäume auf ihren ökologischen Wert untersuchen und die Bepflanzung nach einer Fällung gegebenenfalls ausgleichen“, sagte Ausmeier.

Von Patricia Szabo