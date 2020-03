Beim Frühlingsmarkt in Springe läuft nicht alles rund

Springe

Stimmung gut, eine Menge Leute da, gute Geschäfte: Den Organisatoren des Frühlingsmarkts wäre eigentlich eine Lobeshymne sicher – gäbe es da nicht Kritik von einigen Einzelhändlern an der Verteilung der Stände. Wilko Struckmann, Chef des Werbe- und Informationsrings (Wir), der den Ostermarkt auf die Beine stellt, kann die Kritik verstehen. Und verspricht Abhilfe im kommenden Jahr.

Jens Richers hatte eine Idee: Es gibt unzähliges altes Silberbesteck. Daraus könnte man doch was machen. Der Alfelder machte etwas daraus, nämlich Schmuck in jeder Form – und den verkauft er erstmals auf dem Frühlingsmarkt in Springe. „Es läuft ganz gut hier“, sagt er zu seiner Premiere auf dem Markt.

„Wir sind mehr als zufrieden“, sagt auch Struckmann, Chef jener Wir, die die Veranstaltung organisiert. Der Markt sei gut besucht, trotz der aktuellen Corona-Diskussion. Allerdings räumt Struckmann auch ein, dass es noch an einigen wenigen Stellen Optimierungsbedarf gebe.

Der Upcycling-Gedanke, also das Weiterverwerten von Dingen, spielt auch am Stand von Barbara Klaus eine Rolle. Die Peinerin sammelt alte Jeans – und macht daraus neue Hand- und Umhängetaschen. Die Nachfrage nach den modischen Accessoires ist groß. Heute ist Klaus aber „nicht ganz so zufrieden“ mit der Kundenresonanz.

Nicht ganz so zufrieden ist auch Carmen Jung, Inhaberin des Geschäfts „Schatulle“. Es geht ihr darum, wie die Stände aufgebaut sind – rechts stehen ganz viele. Links zu Beginn gar keine, sodass Besucher auf der linken Seite auf trostlose Zeltplanen schauen. „Das ist unbefriedigend für uns“, sagt sie – denn das habe auch Auswirkungen auf die Besucherzahl auf der linken Seite.

Struckmann kann das Problem nachvollziehen – er gelobt Besserung. Beim nächsten Mal soll ein Durchgang von der linken zur rechten Seite gelassen werden. Überdies soll der Bereich zwischen den Geschäften einen Platzcharakter erhalten.

Von Ralf T. Mischer