Mit den beiden geplanten Neubaugebieten Zur Schille und an der Medefelder Straße wird Bennigsen massiv wachsen. „Und weitere Projekte laufen bereits, wir sind da auf einem guten Weg. Eine Erschließung der Schille 2020 wäre schön“, sagt Ortsbürgermeister Jörg Niemetz, der in Sachen Siedlungsentwicklung aber auch etwas zwiegespalten ist. Denn die Stadt dürfe die Neubürger auch „nicht vergraulen“ – die Bearbeitung der Bauanträge dauere derzeit sehr lange. „Die Stadt ist arg gebeutelt.“

Je kleinteiliger der Bauantrag bei der Stadt bearbeitet werde, desto länger dauere der Prozess. Bereits bei einem kleinen Fehler müssten Bauherren nach der Nachbesserung wieder von vorne anfangen. „Da muss man effizienter sein, und das Konzept im Gesamten angehen.“

Die lange Bearbeitungsdauer der Bauanträge hatte sich zuletzt auch auf den Neubau der Grundschule Bennigsen ausgewirkt; die Genehmigung für den Rohbau hatte sich immer wieder verzögert. „Es ist ein großes Projekt und ich bin froh, dass es endlich losgegangen ist.“

Kommt ein neues Seniorenheim ?

Eine weitere gute Nachricht: Bennigsen soll ein Seniorenwohnheim bekommen. „Es gibt bereits einen Träger, aber bislang ist noch nichts in trockenen Tüchern.“ Niemetz will sich daher wegen der laufenden Gespräche noch mit Details zurückhalten, betont aber gleichzeitig, wie wichtig so eine Einrichtung für den Ort wäre, denn die Nachfrage sei hoch. „Viele Alt-Bennigser sind glücklich, für sie gibt es einen Lichtblick, länger hier wohnen bleiben zu können.“

Wegen des Wachstumskurses müsse aber gleichzeitig darauf geachtet werden, dass die Infrastruktur mitwachse, so Niemetz. Möglicherweise müsste überlegt werden, ob der Penny-Markt vergrößert werden könnte. „Auch das Verkehrskonzept müssen wir im Blick haben.“

Denn bereits jetzt staut sich der Verkehr bis zur Einfahrt Zur Schille, wenn die Bahnschranken geschlossen sind. Mit dem Neubaugebiet könnte sich das Problem verschärfen. „Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, könnte der Ort in einem Verkehrschaos ersticken, so kann es nicht weitergehen, der Verkehrsstrom muss dann umgeleitet werden.“ Eine Möglichkeit wäre, Einbahnstraßenregelungen einzurichten. Gleichzeitig begrüßt er den Antrag der Grünen, auf fast allen Straßen im Stadtgebiet Tempo 30 einzurichten. Für die Verkehrsmessungen und ein Gutachten wurden 20.000 Euro in den Haushalt eingestellt. „Wir sind in einem glücklichen Zustand, dass wir uns sowas gerade leisten können.“

In den Vereinen fehlt es an Freiwilligen

Ein Umbruch zeichnet sich hingegen bei den Vereinen im Ort ab. Während es einigen Vereinen, etwa dem WSV, gelungen ist, einen neuen Vorstand bilden zu können, stünden andere Gruppen vor dem Problem, Freiwillige zu finden, die Verantwortung übernehmen wollen. Zudem würde die Zahl der Mitglieder insgesamt weiter abnehmen.

Betroffen seien unter anderem die DRK-Ortsgruppe, der Heimatverein oder der Rudolf-von-Bennigsen-Verein. „Ich wünsche mir sehr, dass sie erhalten bleiben, weil sie eine ganz unterschiedliche Zielgruppe haben und auch zum Teil noch viele Mitglieder.“

Ein Höhepunkt des Jahres war etwa die Feier des FC Bennigsen zum 100-jährigen Bestehen. „Der Zuspruch war groß, die Leute haben die Chance genutzt, sich zu treffen und das Dorfleben zu genießen.“ Und so sei nach dem Festwochenende bei einigen Vereinen die Idee entstanden, regelmäßig eine Art Dorffest zu veranstalten. „Umso wichtiger ist es, dass die Vereine erhalten bleiben, gerade weil wir viele Pendler haben, die das Leben im Ort gar nicht so wahrnehmen. Über die Vereine können wir sie mitnehmen und integrieren.“

Bennigsen soll kein Schlafdorf werden

Ziel müsse es daher sein, die Gemeinschaft zu stärken und dafür zu sorgen, dass Bennigsen kein „Schlafdorf“ werde. Problematisch seien allerdings die fehlenden Veranstaltungsräume. Nach der Schließung der Gaststätte Schwägermann hätten einige Vereine Ausweichmöglichkeiten gefunden, unter anderem im Gemeindehaus. „Viele hoffen aber auf die neue Aula der Grundschule, ich persönlich baue auf die Peter-Härtling-Schule.“ Denn die Förderschulen werden spätestens mit dem Schuljahr 2022/2023 auslaufen.

Bereits jetzt macht sich der Ortsrat daher Gedanken über eine mögliche Nachnutzung der Räume. Wie berichtet, hatte die Stadt geplant, dort eine Kita einzurichten – dafür bräuchte sie laut Niemetz aber nicht das gesamte Gebäude. „Ich könnte mir dort gut einen Dorfgemeinschaftsraum vorstellen, eine Art Treffpunkt, wo zum Beispiel auch die Blutspendetermine stattfinden könnten.“ Geplant sei eine Bedarfsabfrage, welche Gruppen die Räume gerne nutzen würden. „Die Abstimmung wird keine einfache Aufgabe sein, aber wir haben hier Gestaltungsmöglichkeiten gemeinsam mit den Bürgern.“

Auf der Suche nach Straßennamen Der Ortsrat hat für den Bereich „Schille“ mehrere Straßennamen vorgeschlagen. Nun sollen die Bürger über die Ideen abstimmen und zwar per E-Mail an joerg.niemetz@bennigsen.de. Die Namensvorschläge wurden vor einigen Wochen im Internet auf 2 www.bennigsen.de veröffentlicht. „Der Eingang an Nachrichten ist leider sehr übersichtlich, ich würde mir da mehr Bürgerbeteiligung wünschen.“ In der Diskussion sind etwa Wolfsweg, Weizenkamp oder Roggenweg.

