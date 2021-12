Bennigsens neu gewählter OB Klemens Brandt (SPD) setzt auf Zusammenarbeit

Bennigsen

„Miteinander sprechen, gemeinsam etwas bewegen“: Dieses Credo will Bennigsens neu gewählter Ortsbürgermeister Klemens Brandt (SPD) in seiner ersten Amtszeit umsetzen. Und das nicht nur innerhalb des Ortsrates, sondern auch darüber hinaus.

Nicht zuletzt deshalb ist Brandt froh, eine Zusage von der Zuckerfabrik in Nordstemmen bekommen zu haben, dass zur nächsten Ortsratssitzung am 16. März ein Vertreter aus dem Logistikbereich die Sitzung besuchen wird. Denn die Verkehrssituation sei ein großes Thema in Bennigsen, sagt Brandt. Und sie werde besonders während der Rübenkampagne prekär, wenn volle und leere Anhänger der Transporter durch den Ort donnern. „Auf der Sitzung können die Bennigser dann ihre Kritik loswerden“, sagt er.

Straßen in schlechtem Zustand

Dass Osterland und Hauptstraße zudem in einem schlechten Zustand seien, mache die Lärmbelästigung für die Anwohner noch einmal schlimmer. Umso mehr willl sich Brandt – nach dem Vorbild von Gestorf – für ein zumindest nächtliches Tempolimit sowohl für diese beiden Straßen als auch für die Lüderser, Hüpeder und Bennigser Straße einsetzen. „Diesen Weg müssen wir über die Politik gehen, auf Regions- und Landesebene“, so Brandt.

Miteinander reden könnten die Bennigser Bürger insgesamt leichter, wenn es einen Dorfmittelpunkt gäbe. „Der fehlt hier im Ort und würde Bennigsen noch attraktiver machen“, so Brandt. Sehr froh sei er deshalb, dass der Weihnachtsmarkt zukünftig wohl auf dem Rittergut von Immanuel von Bennigsen stattfinden kann. In diesem Jahr wäre das eine Premiere gewesen, der Markt musste aber, wie berichtet, coronabedingt abgesagt werden. Der neue Ortsbürgermeister hegt die Hoffnung, dass möglicherweise auch ein Maibaum auf dem Gelände des einstigen Wasserschlosses aufgestellt werden könnte. Gespräche mit dem Hausherren seien aber noch nicht geführt worden, betont er. Einen Maibaum wünscht sich der Ortsrat schon lange. Das Geld dafür steht bereits seit einigen Jahren im Haushalt.

Magnet für junge Familien

Dass Bennigsen ein Magnet für viele junge Familien ist, zeige sich nicht zuletzt am Neubaugebiet Schille und der riesigen Nachfrage an Grundstücken auch für die geplanten Baugebiete Medefelder Straße und Volkmisser Rehr. Zugleich tauchten damit aber auch einige Probleme auf: Zum einen verschärfe sich für alle die Verkehrssituation im Ort. Ganz persönliche Probleme hätten indes die jungen Familien, die fest mit einem Kita-Platz in der einstigen Peter-Härtling-Schule gerechnet hatten. „Wann dieses Projekt nun aber fertig ist, steht noch in den Sternen“, sagt Brandt mit Blick auf die notwendigen baulichen Arbeiten an dem Gebäude.

Froh ist er indessen über die frisch fertig gestellte Grundschule. Hier wie auch bei der Polizei habe er sich als neuer Ortsbürgermeister vorgestellt.

Es sei viel in Bewegung in Bennigsen, so Brandt. Denn auch die Kanalsanierung werde ja noch weitergehen, zunächst weiter verstärkt im Oberdorf, also westlich der Bahnlinie. Danach östlich der Schranken. Immer wieder werde er auf dieses Thema angesprochen, so Brandt. Wann er indes seine erste Bürgermeistersprechstunde in den Räumen der Verwaltungsaußenstelle abhalten kann, steht – coronabedingt – noch nicht fest. Diese Sprechstunde bietet Brandt als neuen Service an.

Einen kostenlosen Leseservice durch einen Bücherschrank wünschten sich übrigens etliche Bennigser, so Brandt. Nun soll geschaut werden, ob und wie das möglich wäre.

Mit der Installation von Lärmschutzwänden sei Bennigsen noch ein Stückchen attraktiver geworden, so Brandt. Und dass auf Initiatiave des Christdemokraten Felix Hofmann eine Verpflegung der Arbeiter durch den Ortsrat erfolgt sei, zeige, dass die gute Zusammenarbeit im frisch gewählten Gremium funktioniere, freut sich der neue Ortsbürgermeister.

Von Anne Brinkmann-Thies