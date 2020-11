Bennigsen

23 Jahre ist es her, dass die Gemeinnützige Bäder-GmbH das Bennigser Freibad übernommen hat. Damals sagte die Stadt zu, einen jährlichen Zuschuss in Höhe von umgerechnet 74.240 Euro zu überweisen. Zweimal wurde der Betrag später eingedampft, mittlerweile fließen nur noch 58.050 Euro. Zu wenig, um verlässlich über die Runden zu kommen, sagt Leiterin Martina Riemer.

Riemers Bitte, zumindest 64.5000 Euro pro Jahr zu zahlen, wird zurzeit in Fachausschüssen beraten. Die Stadtverwaltung hatte sich im Vorfeld bereits festgelegt: Sie lehnt eine Aufstockung ab.

Anzeige

Zum Verhängnis wird den Bennigsern dabei, dass sie zu gut gewirtschaftet haben. Der Bäder-GmbH stehe ein hohes finanzielles Guthaben zur Verfügung, schreibt der zuständige Fachdienst. Knapp 80.000 Euro waren es Ende vorigen Jahres. Dieses Geld sei voraussichtlich auch für einen Ausgleich des negativen Rechnungsergebnisses – zumindest für die Jahre 2020 und 2021 – ausreichend.

Riemer argumentiert anders. Nur dank großen Einsatzes und Erfindungsreichtums sei es in all den Jahren gelungen, mit dem städtischen Zuschuss ein attraktives Bad zu gestalten und zu unterhalten. „Während es in den Anfangsjahren noch möglich war, Rücklagen für spätere Investitionen zu bilden, ist dies in der jüngeren Vergangenheit wegen der anhaltenden Preisanstiege kaum noch möglich gewesen.“

22 Prozent weniger Zuschüsse

Seit 1997 seien die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten um 35,9 Prozent angestiegen. Wäre der Zuschuss noch beim alten Wert, stünde also bereits deutlich weniger Geld zur Verfügung. Allerdings gab es zwei Sparrunden, die die Freibadbetreiber (neben Bennigsen auch Eldagsen und Altenhagen I) mitgehen mussten: Bei den städtischen Haushaltskonsolidierungen in den Jahren 2004 bis 2010 und dann noch einmal 2011 wurden die Beträge gestutzt. Riemer spricht von einer Kürzung „von 22 Prozent gegenüber dem Ursprungsbetrag“. Obendrein müsse mittlerweile auf einen Teil des Geldes Umsatzsteuer entrichtet werden – daraus ergeben sich weitere Einbußen.

Konzept ohne Einsparideen

Riemer und ihr Team hatten zuletzt die Füße stillgehalten, weil sie auf neue Erkenntnisse aus dem Bäderkonzept hofften. Das Papier bringe aber „nach einhelliger Meinung aller Springer Bäder keine umsetzbaren Einsparvorschläge“. Der Frau, die in dieser Saison ihr 25. Dienstjahr in Bennigsen gefeiert hat, wird mit Blick auf die Finanzen schummerig. Es seien Reparaturen zu erwarten, Pumpen müssten erneuert werden. Ohne ein Polster gehe das nicht. Und dann seien auch noch die Kosten für Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe gestiegen.

Die Stadt verweist darauf, die Betreiber bei größeren Investitionen zu unterstützen. Vor zwei Jahren habe Bennigsen 120.000 Euro für eine neue Beckenfolie erhalten.

Von Marita Scheffler