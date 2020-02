Bennigser Jugendzentrum führt Kindertag ein

Bennigsen

Eine Disco mit eigener Deko, Holzwerken und Geocaching – die Vorschläge, die Kinder am Dienstag im Jugendzentrum B-Town machten, fielen unterschiedlich aus. „Für den ersten Tag und dafür, dass es nur fünf Kinder waren, sind schon interessante und schöne Ideen zusammengekommen“, sagte Jugendpflegerin Katrin Lienhard zufrieden.

Gemeinsam mit den Pflegeassistenten Stephanie Busche und Frank Funke betreute sie am ersten Kindertag der Reihe „KidsDay B-Town“ fünf Mädchen im Gebäude Am Bahnhof. Das Angebot soll es künftig an jedem ersten Dienstag im Monat von 15 bis 18 Uhr geben.

Die zehn weiteren Kindertage, die dieses Jahr noch ausstehen, sollen jeweils einen bestimmten Programmpunkt haben. Um die Vorlieben der Kinder herauszufinden, wurden jetzt Vorschläge gesammelt und festgehalten. Angedacht sei mitunter auch ein Graffiti-Workshop mit dem hannoverschen Künstler Philipp von Zitzewitz, so Lienhard.

Das Angebot richte sich in erster Linie an Bennigser Kinder. Doch auch Kinder aus anderen Ortsteilen hätten – je nach Kapazität – die Chance, teilzunehmen. Über einen E-Mail-Verteiler werden die Eltern informiert. Welche Kosten dabei entstehen, werde individuell ermittelt – je nachdem, ob etwa der Besuch eines Spaßbads oder die Zubereitung von Nudeln geplant sei.

Im Schnitt halten sich in dem Jugendzentrum Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren auf, sagt Lienhard. Das Angebot richte sich normalerweise an Jugendliche ab 12 Jahren, doch deren jüngeren Geschwister hätten ein eigenes Angebot eingefordert.

„Vor ewigen Jahren hat es schon mal so ein Angebot gegeben“, sagt die Jugendleiterin. Das Konzept solle nun wieder aufgegriffen werden – auch deshalb, weil es die Personaldecke mittlerweile hergebe. In wechselnder Besetzung wird das Team des Jugendzentrums zu zweit oder zu dritt den Kindertag betreuen.

Von Juliet Ackermann