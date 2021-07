Betrüger scheitern am Schatzmeister des Tennisvereins Springe

Springe

Dass Betrüger mit falschen Mails versuchen, an Kontodaten in interne Systeme von Firmen und Bürgern zu gelangen, ist eine bekannte wie leider erfolgreiche Masche. Doch immer wieder geraten offenbar auch ehrenamtlich geführte Vereine in den Fokus der Szene. Jüngstes Beispiel: der Tennisverein Springe.

Absenderadresse ist simuliert

Dessen Schatzmeister bekam vor einigen Tagen eine E-Mail an seine Vereinsadresse. Vermeintlicher Absender: der Vorsitzende Dietrich zu Klampen. Inhalt: die Bitte, für eine Anzeigetafel 1750 Euro auf ein Konto einer Internetbank zu überweisen. Auffällig erst mal nur: Eigentlich duzen sich die beiden Männer; in der Mail steht jedoch das förmliche „Sie“. Kein Wunder: Das Schreiben stammte überhaupt nicht von zu Klampen, sondern von einem Betrüger, der die Mailadresse des Vorsitzenden quasi simulierte, um so eine Überweisung auszulösen.

Der TV-Schatzmeister blieb im Verlauf des folgenden Mailwechsels standhaft, verwies auf fehlende Belege – und wunderte sich wahrscheinlich erst mal ein wenig über das Vorgehen des vermeintlichen Vorsitzenden. Als der schließlich von den Vorgängen erfuhr, habe er die ganze Angelegenheit bei der Polizei angezeigt, sagt zu Klampen. Verglichen mit anderen Vorfällen des sogenannten Phishing, des Betrugs per Mail, scheint die geforderte Summe im Springer Fall recht gering. Zu Klampen vermutet, im Erfolgsfall hätten die Betrüger wohl mit höheren Forderungen nachgelegt.

Andere Vereine warnen

Und: Er will die Episode nutzen, um die Schatzmeister anderer Vereine in Springe und Umgebung zu warnen und zu sensibilisieren. Ein Einzelfall dürfte der Versuch in der Tat nicht sein: Schon 2018 berichtete der vom Bundesinnenministerium unterstützte Verein „Deutschland sicher im Netz“ von genau solchen Fällen: Schatzmeister und Kassierer bekommen Mails, die vorgeben, vom Vereinsvorstand zu stammen. Inhalt: die Bitte um eine Überweisung. „Durch eine namentliche Ansprache sowie einen auf den ersten Blick korrekten Absender sind die Nachrichten nicht auf den ersten Blick als Fälschung erkennbar“, warnten Experten schon damals. „Deutschland sicher im Netz“ fordert Schatzmeister auf, genau zu prüfen, woher die Mail kommt und im Zweifelsfall mit dem Absender Rücksprache zu halten.

Von Christian Zett