Bettina Wulff will Orgel in St. Andreas in Springe retten

Dass etwas passieren müsse, sei klar, sagt Karin Müller-Rothe. Damit aber etwas passieren kann, muss Geld her. Und, trotz diverser Spendenaufrufe in der Vergangenheit, reiche das Geld für die Renovierung der Klais-Orgel in der St.-Andreas-Kirche nicht aus – zum Bedauern der Kirchenvorstandsvorsitzenden der St.-Andreas-Gemeinde. Damit sich in Sachen Orgel endlich was tut, greift Müller-Rothe nun auf prominente Unterstützung zurück.

Wulff „hat gleich zugesagt“

Müller-Rothe konnte Bettina Wulf, die Exgattin des ehemaligen Bundespräsidenten, als Botschafterin für das Spendensammeln gewinnen. „Ich habe sie angerufen und sie hat gleich zugesagt, das finde ich toll“, sagt die Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Auch einen Termin, an dem sie ihr Fundraising-Konzept für die Orgel gemeinsam präsentieren wollen, haben die beiden Frauen bereits.

Zum Hintergrund: Bettina Wulff ist entfernt mit Müller-Rothe verwandt; genauer gesagt: Beide hatten den gleichen Ur-Urgroßvater. Der hieß Hermann Körner, er und seine Familie lebten in der Echternstraße in Springe. Wulffs Verbindung zur Orgel ist also gleichsam doppelt – und doppelt hält bekanntlich besser.

Reparatur kostet 240 000 Euro

Müller-Rothe liegt das Schicksal des ehrwürdigen Instruments sehr am Herzen. Die Kosten für die Reparatur beziffert die Kirchenvorstandsvorsitzende auf 240 000 Euro – und es fehle noch eine ganze Menge. „Klar kann man sich fragen, weshalb wir in dieser Zeit so viel Geld für eine Orgel ausgeben wollen. Aber wir haben nun mal da dieses Instrument stehen, einen Ferrari.“ Immerhin sei die Klais-Orgel in der St.-Andreas-Kirche die kleine Schwester der Orgel in der Elbphilharmonie.

Und man könne das 1984 gebaute Instrument nicht einfach verkaufen – der Reparaturbedarf sei aber da. „Und das kostet Geld.“ Bei der Gelegenheit soll auch gleich eine so genannte elektronische Pfeifensteuerung eingebaut werden – immerhin wüssten viele junge Organisten nicht mehr, wie sich das Instrument manuell einstellen lasse.

Müller-Rothe stellt klar, dass der gesamte Kirchenvorstand hinter dem Renovierungsprojekt stehe und das Projekt unterstütze. Das Spendensammeln hatte bereits im Jahr 2019 begonnen, immer wieder hatte Müller-Rothe für das Projekt geworben, durchschlagenden Erfolg hatten die Spendenaufrufe bislang offenbar noch nicht. Vom Engagement von Wulff erhofft sich der Kirchenvorstand nun den entscheidenden Schub, der dazu führt, dass es mit dem Orgelbau endlich losgehen kann.

Von Ralf T. Mischer