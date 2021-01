Springe

Die Verzweiflung stand dem 52-Jährigen ins Gesicht geschrieben: Der Busfahrer hatte den Unfall verursacht, weil er mit seinem Handy beschäftigt war. „Eine Entschuldigung für das, was passiert ist, ist zu wenig“, sagte der 52-jährige Berufskraftfahrer mit Tränen in den Augen. Zwei Wochen nach dem schweren Unfall war eine 47-ährige Frau aus Gronau verstorben. Sie hinterlässt zwei 13 und 16 Jahre alte Kinder, die nun beim Vater leben, dem Ex-Mann des Opfers. Er trat als Nebenkläger in dem Prozess auf.

Mit privaten Sorgen ans Steuer gesetzt

Es war der 23. März 2020, als der 52-Jährige eine Leerfahrt vom Regiobus-Depot in Eldagsen in Richtung Springer Bahnhof unternahm. Am Vorabend habe er sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten, berichtete er. Die habe immer wieder Suizidabsichten geäußert und früher bereits Selbstmordversuche unternommen. „Mir ging es nicht gut, weil ich sie nicht erreichen konnte, und ich Angst um sie hatte.“ Deshalb habe er sich dazu hinreißen lassen, auf seinem Handy nach Nachrichten zu schauen und selbst Sprachnachrichten zu verfassen.

Mit fatalen Folgen. Denn er übersah ein Auto, das auf Höhe des Pflegeheims an der Eldagsener Straße nach links abbiegen wollte. Der Busfahrer machte eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte er gegen den Wagen der Gronauerin. Sie erlitt schwere Verletzungen, an denen sie zwei Wochen später starb. Leicht verletzt worden war der Fahrer, der auf das Gelände des Pflegeheims abbiegen wollte. Der 45-Jähriger Eldagser wollte dort seine Arbeit antreten.

Der Bus sei schon ab Eldagsen immer wieder sehr dicht aufgefahren, berichtete der Mann in seiner Zeugenaussage vor Gericht. Auf Höhe des Jagdschlosses habe er ihn dann aber aus den Augen verloren. Erst als er auf Höhe der Heim-Zufahrt abbiegen wollte und wartete, um Gegenverkehr vorbeizulassen, habe er im Rückspiegel den Bus gesehen. „Ich sah, das er von hinten angehämmert kam.“ Er gab noch Vollgas, um dem Aufprall zu entgehen. Dennoch kam es zur Kollision.

Vom Erlebten traumatisiert

Der Mann erlitt ein Schleudertrauma und musste zudem drei Monate an einer psychologischen Trauma-Therapie teilnehmen. Denn nicht nur der eigene Unfall, auch die Bilder der verunglückten Gronauerin hatte er noch lange im Kopf.

Erst nachdem er sich nach dem Aufprall nach dem Wohlergehen des Busfahrers erkundigt hatte, bemerkte er den Wagen der Frau, der in einer Einfahrt geschoben worden war, und eilte zu ihr. „Sie war nicht mehr ansprechbar, die Fahrertür ließ sich nicht öffnen“.

Der Busfahrer ist seit dem Unfall arbeitsunfähig. Jeden Tag habe er die Bilder im Kopf, sagte er. Und oft fahre er mit dem Rad zu der Unfallstelle, um sich die Situation zu vergegenwärtigen. Es vergehe auch kein Tag, an dem er nicht an die Kinder und an die Familie der getöteten Frau denke. Nur weil er mit dem Handy beschäftigt war, sei dieser Unfall passiert, räumte der Mann unumwunden ein. „Das war ein riesengroßer Fehler“. Auch Kameraaufnahmen aus dem Bus, die im Gerichtssaal gezeigt wurden, zeigten, dass er mit seinem Smartphone beschäftigt war.

Der Mann ist bislang weder strafrechtlich noch im Verkehrsregister auffällig gewesen. Neben der einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und der Geldauflage verhängte die Strafrichterin auch ein sechsmonatiges Fahrverbot. „Es gibt jede Menge Geschädigte nach dieser einen Fahrt“, sagte sie in ihrer Urteilsbegründung.

Zuvor hatte die Staatsanwältin eine Verkettung von Fehlentscheidungen aufgezeigt: Der Angeklagte habe mit den Sorgen um seine Freundin weder den Arbeitstag beginnen dürfen noch sich dazu verleiten lassen dürfe, das Handy zu benutzen. „Gerade Sie als Berufskraftfahrer hätten das wissen müssen.“

Von Anne Brinkmann-Thies