Biografische Lesung über Marlene Dietrich

Völksen

„Fesche Lola, brave Liesel“: Buchautor Heinrich Thies hat sich in seiner Romanbiografie Marlene Dietrich und ihrer Schwester gewidmet – zwischen ihnen lagen Welten.

Während Marlene Dietrich die amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg mit „ Lili Marleen“ und anderen Liedern unterhielt, betrieb Elisabeth Will mit ihrem Mann in Bergen-Belsen ein Kino – für Wehrmachtssoldaten und SS-Offiziere. Die eine sagte den Nazis den Kampf an, die andere ordnete sich brav unter. Thies hat das Leben der ungleichen Schwestern in einer Romanbiografie nachgezeichnet: „Fesche Lola, brave Liesel – Marlene Dietrich und ihre verleugnete Schwester.“ Die eigenartige Beziehung der ungleichen Schwestern spiegelt sich in bisher unveröffentlichten Briefen, die neben vielen anderen Originaldokumenten die Grundlage dieser Doppelbiografie bilden. Die Schauplätze wechseln zwischen Hollywood und Bergen-Belsen.

Gemeinsam mit dem Musiker Johnny Groffmann stellt Thies am kommenden Sonntag, 1. März, um 17 Uhr im Hermannshof die Geschichte von Marlene Dietrich und ihrer Schwester vor. Der Autor liest, rezitiert und erzählt. Groffmann wird die berühmtesten Lieder von Marlene Dietrich singen und begleitet sich dabei selbst – auf dem Klavier, auf der Gitarre und auf dem Akkordeon. Neben „ Lili Marleen“ wird dazu „Ich bin die fesche Lola“ ebenso zu hören sein wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Zudem bringt Johnny Groffmann auch die Welt der Ufa-Filme zum Klingen, indem er Filmsongs von Zarah Leander vorträgt, zum Beispiel „Davon geht die Welt nicht unter“ – ein Lied, das während des Zweiten Weltkrieges auch im Truppenkino von Bergen-Belsen zu hören war.

Den Besuchern wird über das Leben von zwei ungleichen Schwestern Einblick in die Abgründe deutscher Geschichte gewährt.

Thies, Jahrgang 1953, studierte Germanistik, Politik, Philosophie und Journalistik. Er war Reporter bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und ist Autor zahlreicher Bücher.

Johnny Groffmann ist Oberstudienrat an der KGS Schwarmstedt und Musiker. Verleger Dietrich zu Klampen wird an dem Abend eine kurze Einführung geben. Im Anschluss an die Lesung und das Gespräch wollen es sich die Besucher mit Käsebrot, Mett und einem Gläschen Wein gemütlich machen. Karten können online reserviert werden und kosten 7 Euro: www.hermannshof.de. An der Tageskasse werden 10 Euro fällig. Es sind allerdings nur noch wenige Karten zu kaufen.

Die Lesung ist Teil des Programms der „Hermannshofer Literaturen“. Die nächste Lesung der Reihe ist für Sonntag, 5. April, um 17 Uhr geplant. Autorin Ulla Lenze wird aus ihrem Roman „Der Empfänger“ lesen.

Von r.