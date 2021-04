Springe

Am 10. März stand das Sofa in Burgwedel. Das Gespräch drehte sich dort um Radfahrwege. Und auch bei der zweiten Auflage steht das Thema Verkehr im Mittelpunkt: Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz und Springes Bürgermeister Christian Springfeld wollen über die Weiterentwicklung von Bus- und Bahnverkehr sprechen. Geklärt werden soll auch, warum es manchmal erstaunlich lange dauert, einen kleinen Kreisel zu bauen. Wegen der Corona-Pandemie ist das Publikum nur online dabei, hat aber die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Region Hannover ist bis heute einzigartig in Deutschland. Die offizielle Geschichte begann am 1. November 2001, als der damalige Landkreis und der Kommunalverband Großraum Hannover zu einer Einheit verschmolzen. Diese Einheit übernahm auch Aufgaben der Bezirksregierung und der Stadt Hannover. Zu dem Zusammenschluss gehören bis heute 21 Städte und Gemeinden, darunter die Deisterstadt. Erster Regionspräsident war der Sozialdemokrat Michael Arndt, dessen Nachfolger im November 2006 Hauke Jagau (ebenfalls SPD) wurde. Nach 15 Jahren kandidiert er nun nicht mehr: Die Bewerber für die Wahl im September laufen sich derzeit warm.

Kliniken fusionieren

Ein paar Eckdaten aus der 20-jährigen Geschichte: Schon 2002 gehen die ersten Großprojekte an den Start. Die Verkehrsverträge mit der Üstra und der Regiobus werden geschlossen, ein Partnervertrag mit dem Großraum-Verkehr Hannover (GVH) unterschrieben. Ein neues Berufsschulkonzept wird verabschiedet, das mit einem Sanierungsprogramm einhergeht. Das Jahr 2003 beginnt mit weiteren Zusammenschlüssen: Die Kreis- und Stadtsparkassen fusionieren zur Sparkasse Hannover. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) wird gegründet. Und aus den Kreiskrankenhäusern des ehemaligen Landkreises Hannover und den städtischen Kliniken in der Landeshauptstadt entsteht das Klinikum Region Hannover mit heute zehn Standorten und mehr als 8500 Mitarbeitern. Dem Sparkurs fällt später das kleine Krankenhaus in Springe zum Opfer.

2005: Jobcenter in Springe

Zum Jahreswechsel 2005 tritt die dritte Stufe von „Hartz IV“ in Kraft. In kürzester Zeit entsteht in der Region das bundesweit drittgrößte Jobcenter. Einer der 16 Standorte ist in Springe. Im Jahr 2008 wird die Fahr-Rad-Region Hannover eingeweiht. Sie besteht aus 15 Routen mit mehr als 1000 Kilometern. 2009 ist das Aktionsjahr Gartenregion mit über 700 Veranstaltungen. Ein Jahr später eröffnet die Region die Kanadalandschaft „Yukon Bay“ im Zoo, auf das sie bis heute stolz ist.

Im Mai 2012 wird ein hehres Ziel vereinbart: Die Region soll bis zum Jahr 2050 CO2 -neutral werden. Dahinter verbirgt sich der Masterplan Klimaschutzregion Hannover. Drei Jahre später endet ein umfangreicher Beteiligungsprozess zur Abfallentsorgung. Ausgewählte Einwohner hatten Kosten und das Gesamtsystem unter die Lupe genommen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet.

2017 wurde bereits ein besonderes Datum gefeiert: Rund 200 000 Besucher kamen zur 30. Auflage des Regionsentdeckertags. Als ein Höhepunkt für 2020 wird die Eröffnung des Corona-Impfzentrums auf dem Messegelände Hannover aufgelistet. Dazu gibt es den Zusatz: „Noch fehlt der Impfstoff.“

Der erste Regionspräsident Michael Arndt sagte kürzlich in einem Interview, er halte das Grundprinzip der Region bis heute für richtig. „Alle wichtigen Aufgaben der Daseinsfürsorge in eine Hand zu legen und alle wichtigen politischen Entscheidungen von nur einem Gremium treffen zu lassen, ist die Lösung.“ Es habe anfangs aber auch übertrieben große Erwartungen in das Gebilde gegeben. Die Vermarktung sei nicht so geglückt, wie es aus heutiger Sicht gut gewesen wäre. „Die Außendarstellung musste damals leider etwas zu kurz kommen. Aber wir hatten ja genug zu tun.“

Bürger dürfen Fragen per E-Mail stellen

Auf dem blauen Sofa plaudern am Donnerstag, 15. April, ab 18 Uhr im Otto-Hahn-Gymnasium Springes Bürgermeister Christian Springfeld und der Regionsdezernent Ulf-Birger Franz. Das Publikum kann zwar nur online dabei sein, darf aber Fragen stellen. Möglich ist das per E-Mail an blaues.sofa@region-hannover.de. Die Diskussion kann per Videoübertragung unter www.youtube.com/regionhannover verfolgt werden. Wer nicht direkt dabei sein kann, findet den Talk auch später noch. Der direkte Link lautet youtu.be/b2zMmjF9QPg.

Von Marita Scheffler