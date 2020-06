Blitzer-Stopp: Test in Springe endet im Juli

Springe

Es hat sich ausgeblitzt: Das mobile Geschwindigkeitsmessgerät der Stadt verlässt Mitte Juli Springe: Die Testphase läuft aus, der Mietvertrag für den Radaranhänger endet. Für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten haben Raser dann wieder quasi freie Fahrt auf den Straßen der Deisterstadt.

Für den Kauf des mobilen Blitzers stehen 160 000 Euro im Haushalt. Die Ausgabe ist allerdings an eine vorherige politische Beratung gekoppelt, die es noch nicht gegeben hat. Und einfach so verlängert werden kann der demnächst endende Mietvertrag nicht. Der Anhänger geht deshalb nach Ablauf des Modellzeitraums zurück an den Vermieter, die Firma Vetro.

Die Politik wird nicht nur beraten müssen, ob sie dem Kauf zustimmt, sondern auch, ob Aufwand und Nutzen einer eigenen Verkehrsüberwachung im Verhältnis stehen. Möglich wäre auch, das Aufgabenfeld wieder an die Region abzugeben: Sie führt in etlichen Umlandkommunen regelmäßige Kontrollen durch, behält dann aber auch die Einnahmen komplett für sich.

Alle die, die auf ein neues Modell zur Haushaltssanierung gehofft hatten, muss Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer enttäuschen: „Das ist keine sprudelnde Geldquelle. Das ist hart verdientes Geld.“ Die Betreuung eines mobilen Blitzers sei zeitintensiv, bei jedem Standortwechsel seien zwei Kollegen zwei bis drei Stunden im Einsatz, bis das Gerät wieder betriebsbereit ist. Und auch der Verwaltungsaufwand dürfe nicht unterschätzt werden: Die Region, die den Papierkram übernimmt, behält deshalb die Hälfte der Einnahmen ein. In Springe kommt also nur ein Teilbetrag an.

Wie hoch der ist, kann derzeit noch niemand sagen. Erstens läuft der Testbetrieb ja noch. Zweitens gibt es einen durchschnittlich dreiwöchigen Verzug, bis die Messprotokolle bei der Region Hannover eingehen. Dann wiederum dauert es, bis die Temposünder über ihr Vergehen informiert werden und entweder zahlen oder eventuell juristische Mittel ergreifen.

Kohlmeyer hofft, bis zum Spätsommer so viele Zahlen zusammentragen zu können, dass er den Ausschuss für „Feuerschutz, Ordnung und Verkehr“ umfassend informieren kann. Das politische Verfahren dürfte sich allerdings so lange hinziehen, dass Neuanmietung oder Kauf des Blitzers vor Mitte Oktober illusorisch ist.

Der weiße Kasten mit dem roten Auge, der relativ unauffällig am Straßenrand geparkt wird, ist seit Mitte Februar rund um die Uhr im Einsatz. Er ist auch nachts und am Wochenende scharfgeschaltet. In den ersten Januartagen hatten Stadtmitarbeiter das Gerät mehrere Tage getestet und bereits massenhaft Tempoverstöße festgestellt. Geahndet wurden diese ersten Vergehen allerdings nicht – die Feinjustierung stand noch aus. Als es dann so weit war, landete die Stadt 1308 Treffer in zwölf Tagen.

Das gefällt nicht jedem: Erst an diesem Wochenende wurde der Blitzer Ziel einer Attacke. Ein Unbekannter beschmierte das Kamerafenster des Geräts, das an der B 217 stand, mit schwarzer Farbe. Für 18 Stunden konnte die Technik nicht mehr auslösen. An den Seitenwänden hinterließ der Unbekannte zwei Botschaften: „Schöne Grüße“ und „Pimmel-Blitzer“, zusammen mit einem aufgemalten männlichen Geschlechtsteil.

Von Marita Scheffler