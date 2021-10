Brand in der Lehrküche in Springe

Springe

Die Feuerwehr Springe ist am Dienstagabend, 12. Oktober, zur Grundschule Hinter der Burg ausgerückt. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt.

Gemeldet worden war gegen 18 Uhr ein Feuer im Nebengebäude der Schule an der Straße Hinter der Burg, das unter anderem die Musikschule beherbergt. Die Feuerwehr war mit mehreren Wagen vor Ort; die Einsatzkräfte rückten über den Nebeneingang an der Schulstraße in die Räume vor.

Ursache für den Alarm war eine Rauchentwicklung in der Lehrküche im Kellergeschoss des Gebäudes: Laut Feuerwehrsprecher Stefan Quentin war ein Gegenstand auf dem Herd in Brand geraten. Wegen der zunächst unklaren Lage wurden auch die Feuerwehren Völksen, Alvesrode und Altenhagen I alarmiert, sie mussten aber ebenso wie der Messtrupp aus Eldagsen nicht ausrücken. Zahlreiche Nutzer des gesamten Komplexes mussten die Räume verlassen – betroffen waren etwa Mitglieder eines Chors, der dort an diesem Abend probte.

Auch die Polizei und ein Rettungswagen waren vor Ort. Drei Personen mussten wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt werden. Die Feuerwehr lüftete die Räume und rückte wieder ab.

Von r.