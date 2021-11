Büchergeschenk für Bibliothek in Springe

Springe

Bei Kevin und René ist es die große Liebe, sie träumen von einer eigenen Familie, und ihr Kinderwunsch lässt sie nie los. Das Paar bekommt die Möglichkeit, Pflegekinder aufzunehmen, und sie bekommen einen dreieinhalbjährigen Sohn. Die ganze Geschichte der Regenbogenfamilie ist jetzt in der Stadtbibliothek in Springe nachzulesen. Die Gleichstellungsbeauftragte Lena Rödiger hat anlässlich des Weltmännertags der Bibliothek einige Bücher geschenkt.

Eines davon ist „Papa, Papi, Kind: Warum Familie auch anders geht“ von Kevin und René Silvergieter, die berührend und humorvoll über ihre schwierigsten Momente, ihren turbulenten Alltag, vor allem aber über ihr großes Glück ihrer Familie schreiben.

Auswege aus der Männlichkeit

Außerdem hat Rödiger das Buch „Sei kein Mann: Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist“ von dem britischen Autor JJ Bola, der im Kongo geboren ist, ausgewählt. Laut Bola sei in der Ära von Trump, #MeToo und Attentätern wie in Halle oder Hanau Männlichkeit kein positiver Begriff mehr. Der Aktivist sucht in seinem Werk Auswege aus der Krise. Er lädt dazu ein, Geschlechterrollen zu reflektieren und sich mit typischen Klischees und Sprüchen wie zum Beispiel „Männer weinen nicht“, auseinanderzusetzen, erklärt Rödiger.

Ein Junge unter sieben Mädchen

Björn Vedder hat hingegen mit „Väter der Zukunft“ ein philosophisches Essay veröffentlicht. Viertes und letztes Buch ist „Allein unter Mädchen“ von Beate Dölling, das sich an Kinder richtet. In dem Buch geht es um Theo, der in den Ferien als einziger Junge unter sieben Mädchen auf den Ponyhof fährt.

Wegen der Corona-Pandemie seien anlässlich des Weltmännertags am Mittwoch keine Lesungen oder größeren Veranstaltungen möglich. Um den Aktionstag trotzdem in die Öffentlichkeit zu bringen, habe sich Rödiger für die coronakonformen Büchergeschenke entschieden. Denn im Gleichstellungsbüro seien ausdrücklich alle Geschlechter willkommen. „Weil wir das von Anfang an auch so kommuniziert haben, sind etwa die Hälfte aller Ratsuchenden Männer.“ Bereits vor einigen Jahren gab es Büchergeschenke rund um die Gender-Debatte – allerdings ausschließlich für Kinder.

Von Saskia Helmbrecht