Springe

Einen dreistündigen Wahlmarathon haben die Mitglieder des CDU-Stadtverbands am Donnerstagabend im Kulturheim absolviert: Neben Delegierten für den Regionsparteitag haben die Christdemokraten in ihrer Mitgliederversammlung auch ihre Stimmen für einen neuen Vorstand abgegeben. Und sprachen ihrer Vorsitzenden Elke Riegelmann erneut das Vertrauen aus. Sie wolle dieses Amt in absehbarer Zukunft aber in jüngere Hände legen, sagte Riegelmann vor den geheimen Wahlen und wünschte sich einen Vorstand mit einem Querschnitt durch die Generationen.

Das gelang: Denn ihr zur Seite stehen mit Ann-Kristin Blome (Ü 30), Felix Hofmann (Ü 40) und Oliver Groseck (Ü 50) drei Stellvertreter verschiedener Geburtsdekaden. Mit Dominik Lipp war sogar noch ein vierter – junger – Kandidat für das Stellvertreteramt im Rennen gewesen. Jörg Niemetz, bisheriger Vizevorsitzender und Mitgliederbeauftragter, kandidierte nicht mehr. Sein Amt des Mitgliederbeauftragten übernahm Hofmann. Neu auf dem Posten der Schriftführerin ist Lisa Tillinger (ebenfalls Ü 30), die Jürgen Weideg ablöste.

Anzeige

Mit dem als Schatzmeister wiedergewählten Frank Unger liegt dieser Posten in bewährten Händen. „Bei der nächsten Wahl werde ich aber nicht wieder zur Verfügung stehen, dann habe ich die 20 Jahre voll“, kündigte der Völksener an. Stadtverbandschefin Riegelmann zeigte sich nicht nur mit dem Altersdurchschnitt, sondern auch mit der Geschlechterquote zufrieden: „Wie haben im geschäftsführenden Vorstand 50 Prozent Frauen. Das soll uns erst einmal jemand nachmachen“, erklärte sie.

Weitere HAZ+ Artikel

Und auch bei den frisch gewählten Beisitzern setzte sich eine Mischung von jüngeren und älteren CDUlern fort: Gewählt wurden hier Thomas Hackert, Henning Herbst, Alexandra Koch, Jörg Niemetz, Christoph Rohr, Kathrin Solle und Tim Schwefler. Die Mitglieder wählten zudem die Delegierten für den Regionsparteitag: Die meisten Stimmen bekamen hier Ann-Kristin Blome, Oliver Groseck, Anette Henkels, Felix Hofmann und Elke Riegelmann.

Bereits eine Stunde vor der Mitgliederversammlung gab es eine besondere Mitgliederversammlung für die Wahl der Delegierten für die Aufstellung des Bewerbers für den Bundestagswahlkreis. Sie heißen Jan Beckmann, Konstantin Breyer, Thomas Hackert, Gerhard Habenicht, Felix Hofmann, Florian Lipp, Torsten Luhm, Erik Söchtig und Lisa Tillinger. Tilmann Kuban, der Bewerber des Bundestagswahlkreises, konnte nicht wie geplant an der Versammlung teilnehmen. Er werde sich den Mitgliedern später vorstellen, so Riegelmann.

Von Anne Brinkmann-Thies