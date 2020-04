Springe

Als die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm, sagt Schlossarek, sei sein erster Gedanke gewesen: Warum wird das Gebäude in Springe nicht als Infektionskrankenhaus genutzt? Warum die Stadt gar nicht erst in Betracht gezogen wurde, könne er bis heute nicht verstehen.

Regionspräsident Hauke Jagau habe ihm auf Nachfrage mitgeteilt, das Springe nicht berücksichtigt werden konnte, weil bereits eine „Demontage durchgeführt wurde“, so Schlossarek. „Wurde da eine vorsätzliche Zerstörung vorgenommen? Wenn das so wäre, aber ich weiß es nicht, weil ich nicht mehr da war, wäre das ein unfassbares Vorgehen.“

Für ihn sei es schwer zu beurteilen, ob Springe am Ende wirklich der bessere Standort gewesen wäre. Auch über eine mögliche Nachnutzung des ehemaligen Krankenhauses habe er bislang keine Informationen. Für Schlossarek steht aber fest: Nach der Corona-Pandemie wird das Thema Bettenabbau auch in der Region Hannover neu bewertet werden müssen.

Die CDU in Hannover habe sich immer für den Erhalt des Klinikums ausgesprochen. „Wir alle sehen gerade in Italien und in Spanien, dass es in der Corona-Krise auf jedes freie Intensivbett ankommt“, schreibt Schlossarek in einem Statement auch auf Facebook. „Wir sind in Deutschland hinsichtlich der Krankenhausdichte demgegenüber gut aufgestellt, auch wenn in den vergangenen Jahren viele kleinere Krankenhäuser geschlossen wurden – auch aus wirtschaftlichen Gründen.“ Springe stünde für genau diese „Konzentrationswelle im Gesundheitswesen“.

Die Corona-Krise zeige, dass die Pläne zur Zentralisierung der Krankenhauslandschaft nicht zielführend seien, so Schlossarek weiter. „Krankenhausschließungen und Bettenabbau, wie vom Land und den Krankenkassen propagiert, haben sich als Sackgasse erwiesen, denn wir brauchen jetzt jedes Bett und jedes Krankenhaus.“

Die Pandemie verdeutliche, „wie wichtig eine nachhaltige Krankenhausstruktur – besonders im ländlichen Raum – für die Daseinsvorsorge“ sei. Schlossarek fordert daher ein Ende der Sparpolitik, die zur Schließung von Krankenhäusern geführt habe: „Wir brauchen eine Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft.“

Von Saskia Helmbrecht