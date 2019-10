CDU will „Deisterpforte“ auf Eis legen

Springe

„Meinungen zum neuen Bahnhof Deisterpforte gibt es viele – entscheidend ist aber, was die Regionsversammlung sagt: Am Dienstag stimmt der Verkehrsausschuss darüber ab, ob Planungsgelder zur Verfügung gestellt werden. Schon jetzt zeichnet sich eine spannende Debatte ab: Während die SPD mit Grünen und FDP für das Projekt ist, gibt es bei Koalitionspartner CDU deutliche Zweifel.

Wir schlagen ein Moratorium für dieses Projekt vor“, sagt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek der Neuen Deister-Zeitung. Soll heißen: Die Christdemokraten wollen die Planungen erst mal auf Eis legen – und stattdessen den Ausbau der Barrierefreiheit am bisherigen Bahnhof anzugehen.

Man werde sich „die Zeit nehmen, gründlich zu prüfen, ob der S-Bahn-Halt Deisterpforte tatsächlich geplant werden soll“. Es sei zwar richtig, die Infrastruktur auszubauen, so Schlossarek: Ob jedoch ein neuer Halt nur knapp 1000 Meter vom bisherigen Bahnhof bei Gesamtkosten von etwa 7 Millionen Euro ökonomisch sinnvoll sei, „ist nachdrücklich zu hinterfragen“.

Bei der SPD, die mit der CDU gemeinsam eine Große Koalition bildet, klingt das wesentlich optimistischer: Die Kritik aus Springe halte man für teils nachvollziehbar, aber unbegründet, sagt der verkehrspolitische Sprecher Frank Straßburger: Mit dem Beschluss im Verkehrsausschuss werde ohnehin „kein sofortiger Neubau in Auftrag gegeben, sondern lediglich weitere Vorplanungen und -untersuchungen“. Über die tatsächliche Umsetzung entscheide dann erneut die Politik.

Die schon im Sommer 2016 einstimmig im Verkehrsausschuss beschlossene Machbarkeitsstudie belege, dass mit der „Deisterpforte“ für die Umgebung eine deutliche Verbesserung der Nahverkehrserschließung „mit fußläufiger Erreichbarkeit des Bahnhofes“ gegeben sei. Entgegen der Regionsplanung fordert die SPD allerdings „die Bereitstellung von ausreichend Pkw- und Fahrradabstellplätzen in unmittelbarer Nähe“: Für Autos ist die Station bislang aber ausdrücklich nicht geplant.

Ein klares Ja zu den Plänen gibt es von Grünen und FDP: „Wenn wir die Mobilität verändern wollen, müssen wir dort etwas tun, wo das möglich ist“, sagt Swantje Michaelsen, die für die Grünen im Verkehrsausschuss sitzt. Es gehe dabei nicht nur darum, den Weg zum Bahnhof sowie etwa nach Hannover ohne Auto attraktiver zu machen. Sondern auch darum, „neue Nutzergruppen für die S-Bahn zu erschließen“, sagte Michaelsen der NDZ. Da auch Springe tendenziell wachse, müsse man langfristig planen.

Sie könne nachvollziehen, dass es im Ort selbst einen anderen Blick und andere Meinungen gebe. „Aber wenn wir von Hannover aus schauen, bewertet man manche Dinge anders.“ So könne ein verstärkter Umstieg der Pendler vom Auto auf den Zug dazu beitragen, die Luftqualität in Hannover zu steigern.

Die FDP-Fraktion bewerte das Vorhaben grundsätzlich positiv, will auch am Dienstag zustimmen, so der heimische Fraktionsvize Klaus Nagel. Er erinnert unter anderem daran, dass die S 5 die mit Abstand die am stärksten nachgefragte und ausgelastete S-Bahn-Linie in der Region ist. Der neue Halt könne die Nachfrage in dem dicht besiedelten Umfeld besser entsprechen.

Und: Die bislang angepeilten Baukosten von 5,5 Millionen Euro seien gar vergleichsweise günstig: Eine neue Umsteigestation zwischen S- und Straßenbahn in Hannover-Waldhausen werde mit 28,5 Millionen Euro kalkuliert. In Sachen Parkplätze verweist die FDP auf mögliche Nachbesserungen: Bürgermeister Springfeld habe erklärt, es gebe in der Umgebung genug Kapazitäten, falls die Nachfrage doch größer sei.

Ausdrücklich keinen Segen bekommt der neue Bahnhof dagegen von AfD und den Linken: Die Pläne seien ein weiteres Beispiel dafür, „dass sich die Region Hannover über die verkehrspolitischen Interessen ihrer Kommunen hinwegsetzt“, so AfD-Politiker Detlev Ulrich Aders: Man werde beantragen, die Drucksache zurückzustellen, bis der Springer Rat am Donnerstag über das Thema gesprochen hat. Die Region müsse außerdem alle Details zu Kosten und Nutzen auf den Tisch legen.

Michael Fleischmann (Linke) will sich ebenso wie die CDU dafür einsetzen, das Geld für den barrierefreien Ausbau des vorhandenen Springer Bahnhofs und für bessere Busverbindungen in Springe zu investieren: Es sei wichtig, dass ältere Menschen, Fahrgäste mit Behinderungen oder schwerem Gepäck und Eltern mit Kinderwagen einen sicheren Zugang zu den Gleisen erhalten.

Von Christian Zett