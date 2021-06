Café-Übernahme zum Start des Lockdowns in Springe: Simon Schmidt und Jeannine Geissler bereuen nichts

Springe

Seit knapp vier Wochen dürfen Simon Schmidt und Jeannine Geissler endlich tun, was sie schon so lange wollen: Gäste bewirten. Sieben Monate mussten sie darauf warten. Denn gerade als sie am 2. November ihr Café M14 am Springer Marktplatz eröffnen wollten, begann der Corona-Lockdown. Eine schwierige Zeit liegt hinter den Gastronomieneulingen, „aber wir haben alles richtig gemacht“, sagt Schmidt.

Zum 1. November hatte das Paar das Café von Bernd Heppner übernommen. „Das war ein Montag, der klassische Ruhetag“, erinnert sich Schmidt. Statt am nächsten Tag auf-, musste er für Monate zuschließen. „Wir hatten schon damit gerechnet, dass ein Lockdown kommt“, sagt er, „aber nicht damit, dass es sieben Monate werden.“

Immerhin: Weil Schmidt und Geissler auch verpackte Lebensmittel, etwa Essig und Öl verkaufen, durften sie dafür nach Absprache mit dem Ordnungsamt öffnen. „So konnten wir Präsenz zeigen“, sagt Schmidt. Trist sei die Zeit dennoch gewesen, vor allem in den Wintermonaten: „Wir standen oft tagelang alleine im Laden. Zum Teil ist die Ware abgelaufen“, sagt er.

Die beiden Mittvierziger – er stammt aus Altenhagen I, sie aus Eldagsen – lebten lange in Hannover. Im vorigen Jahr zogen sie zurück nach Altenhagen I – unter anderem aus gesundheitlichen Gründen, sagt Schmidt, der bislang in der Werbebranche arbeitete. Sie arbeiteten im Dorf-Kultur-Erbe mit – und entdeckten ihre Liebe zur Gastronomie.

Den Betrieb von Heppner haben sie übernommen – zum Glück, denn so hatten sie Anspruch auf die November- und Dezemberhilfen, „so hatten wir etwas Geld zum Überbrücken“, sagt Schmidt. Auf das „Überbrückungsgeld 3“, das im Januar angekündigt wurde, warte er aber noch, „langsam wird es knapp, wir müssen vorstrecken“.

Ausgaben und keine Einnahmen

Bitter: Während im Lockdown die Einnahmen ausblieben, „hatten wir trotzdem Ausgaben“, sagt Schmidt. So musste er etwa wegen Vorgaben vom Finanzamt ein neues Kassensystem anschaffen. Der Außer-Haus-Verkauf sei von der Kundschaft „eigentlich gar nicht“ angenommen worden. Zusammen mit dem Haus, das er in Altenhagen I gekauft hat, also eine ziemliche Belastung: „Da kriegt man schon irgendwann ein bisschen Angst“, sagt Schmidt.

Doch jetzt darf er endlich seine Gäste an den Tischen bewirten – zumeist draußen: „Drinnen sind viele noch vorsichtig“, sagt er. Bei dem aktuell schönen Wetter kämen morgens schon etliche Frühstücksgäste. Und viele würden auch abends länger als bis 18 Uhr an seinen Tischen am Markt sitzen: „Aber da sind wir dann schon elf Stunden im Einsatz. Und das Geld, um Leute einzustellen, muss erst mal reinkommen“, sagt der Gastronom, der zwei Angestellte von seinem Vorgänger übernommen hat, die bis vor zwei Wochen noch in Kurzarbeit waren.

„Eine tolle Arbeitsatmosphäre“

Trotz aller Widrigkeiten – die Entscheidung, in die Gastronomie zu wechseln, haben Schmidt und Geissler nicht bereut: „Es ist eine tolle Arbeitsatmosphäre. Die Leute gehen ja meistens mit guter Laune in ein Café. Ich habe Spaß mit den Menschen“, sagt Schmidt. Und wiederholt: „Wir haben alles richtig gemacht.“

Von Jan-Erik Bertram