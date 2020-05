Cha-Cha-Cha in Springe in Corona-Zeiten

Springe

Die Gastronomie, die Geschäfte und andere Branchen profitieren derzeit von den Corona-Lockerungen. Doch für die Tanzschulen gibt es bislang keinen Beschluss. „Wir warten immer noch auf ein Datum und die Vorgaben bei einer Wiedereröffnung“, sagt Olaf Jendrock, Inhaber der gleichnamigen Tanzschule.

In Nordrein-Westfalen dürfen Fitnessstudios und Tanzschulen ab dem heuigen Montag unter strengen Auflagen wieder öffnen. In Niedersachsen gibt es dazu bislang keine konkrete Aussage. Dabei wird bereits seit dem 15. März nicht mehr in der Tanzschule Jendrock trainiert. „Klar ist natürlich, dass wir die Gruppen, so wie sie jetzt sind, nicht auf die Flächen lassen dürften.“ Noch sei aber offen, wann und wie viele Mitglieder sich dann überhaupt gleichzeitig im Saal aufhalten dürfen. „Was uns flöten geht, ist die Gastronomie.“ Auch eine Hochzeit und der Tanz in den Mai mussten abgesagt werden, ebenso wie Tanzkurse, die jetzt gestartet wären. „Wir versuchen aber, möglichst viele Termine nachzuholen.“ Daher sei bereits jetzt klar, dass das Tanzschulteam in den Sommerferien mehr Angebote als sonst machen wird.

Gleichzeitig sei die Solidarität in Springe groß. „Wenn alle gesagt hätten, sie setzen ihre monatlichen Zahlungen aus, dann hätten wir das nicht überlebt“, stellt Jendrock klar. Nur einige wenige Mitglieder hätten – etwa wegen Kurzarbeit – ihre Zahlungen ausgesetzt. „Diejenigen, die jetzt pausieren, sind uns aber natürlich genauso wichtig.“ Um die Mitglieder auch zu Hause fit zu halten, haben die Lehrer Videos gedreht und im Internet hochgeladen – so sollen die Tanzbegeisterten auch zu Hause einige neue Schritte und Choreografien lernen können. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, freut sich Jendrock. Vier weitere Tanzschulen beteiligen sich ebenfalls an dem gemeinsamen Videoportal. Als Ersatz zum Tanz in den Mai haben die Schulen zudem eine Tanzparty als Video vorproduziert. Dieses Format soll im Mai für Kinder und Erwachsene wiederholt werden.

Von Saskia Helmbrecht