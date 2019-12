Springe

Nold hat Mitte November Torsten Luhm an der Spitze der Ortsgruppe abgelöst, stand Luhm seit Mai 2018 zuvor stellvertretend zur Seite. Am Sonnabendabend informierte Nold die Vorstände des Orts- und Stadtverbandes per E-Mail über seinen Rücktritt. „Ich möchte hier kein Öl ins Feuer gießen, ich brauche jetzt Abstand und Ruhe und will mich daher politisch zurückziehen, für mich ist das die beste Entscheidung.“ Für ihn stehe fest, dass er in „der jetzigen Situation“ nicht der Richtige sei, den Ortsverband zu leiten.

Aus welchem konkreten Anlass er zurücktritt, will er nicht sagen. „Ich habe die Entscheidung für mich abgewogen und möchte jetzt Platz für jemand anderen machen, ich möchte keinen Streit anfachen.“ Es habe weder Streit im Ortsverband gegeben, noch habe man sich überworfen. Die „Saalschutz“-Äußerung von CDU-Fraktionschef Wilfred Nikolay während der Ratssitzungen habe er aber aufmerksam beobachtet.

Nikolay ist als Beisitzer auch im Vorstand des Ortsverbandes. Dennoch hätten Entscheidungen des Rates nicht unmittelbar Einfluss auf die Ortsgruppe. Und es könne durchaus unterschiedliche Meinungen geben, hält sich Nold bedeckt.

Mit der CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Elke Riegelmann habe es bislang noch kein Gespräch gegeben. Sie wünscht sich nach der Ratssitzung aber generell eine Rückkehr auf die sachliche Ebene – und Ruhe. „Ich war nach der Sitzung geschockt und enttäuscht.“ Die Bürgerinitiativen gegen die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge hätten vorher „massiv Stimmung gemacht“. Auch persönliche Angriffe unter den Ratsmitgliedern seien nicht zielführend, betont Riegelmann.

Am Sonntag hat sich Nold noch mit Stellvertreter Erik Söchtig getroffen, um die Aufgaben zu übergeben. Söchtig wird für den scheidenden Ortsverbandschef vorerst einspringen.

Von Saskia Helmbrecht