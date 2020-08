Commerzbank-Filiale in Springe soll wieder öffnen

Springe

Die Tür ist zwar nicht verschlossen – aber seit Corona ohne Mitarbeiter, in der Filiale der Commerzbank an der Fünfhausenstraße sind nur Bankautomaten und Kontoauszugsdrucker nutzbar. Genau wie in etlichen weiteren Standorten in Deutschland. 200 von ihnen werden laut Auskunft der Zentrale in Frankfurt nicht wieder öffnen. Der Konzern befindet sich im Umbruch. Laut Sprecherin Ina Mähl solle die Filiale in Springe aber wieder Beratung anbieten. Aber klar ist das offenbar nicht.

Die Aussage klingt so wenig klar, wie die Aussicht für Bank und Mitarbeiter offenbar gerade ist – trüb: „Aufgrund der Maßnahmen während der Corona-Krise ist die Commerzbank immer noch sehr stark bemüht, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, um ihre Mitarbeiter und Kunden zu schützen“, sagt Mähl, um die aktuelle Schließung der Filiale in Springe zu erklären.

Eine Ausdünnung des Filialnetzes war bereits im Oktober vergangenen Jahres im Gespräch, damals versicherte Niederlassungsleiterin Swantje Schöning, dass der Standort in Springe nicht dem Rotstift zum Opfer fallen werde. Immerhin wachse der Kundenstamm in Springe, zudem, so die damalige Argumentation, habe man die Filiale in der Fünfhausenstraße gerade im August vergangenen Jahres renoviert und auf ein neues Konzept umgestellt.

Ähnlich argumentiert Sprecherin Mähl auch heute – einen gerade komplett erneuerten Standort werde man nicht schließen, heißt es. Tatsächlich wird das Bankhaus über Filialschließungen in der Region kaum umhinkommen. 200 Schließungen sind deutschlandweit angekündigt, laut Mähl werden in der Region zwischen Weser und Leine die großen Standorte auf jeden Fall wieder öffnen – die größeren Filialen in Hameln, Stadthagen und Holzminden sind ohnehin auf, ebenso wie zwei in Hannover. Drei Dependancen in der Landeshauptstadt sind wie die in Springe zu – coronabedingt, wie es heißt. Ebenso wie die Dependance in Barsinghausen, die Zweigstelle in Gehrden ist allerdings weiterhin geöffnet. Trotz Corona.

Firmensprecherin Mähl sagt, dass die Commerzbank in den nächsten Wochen weitere 150 Standorte wieder öffnen werde. Ob Springe dabei ist, werde „vor allem von der aktuellen Entwicklung rund um Corona abhängig sein“. Von anstehenden Einsparungen zwischen Weser und Leine ist dabei keine Rede. Ein konkretes Öffnungsdatum für Springe gäbe es noch nicht, nach bisherigem Informationsstand sei aber „geplant, dass auch Springe wieder öffnet“. Bedeckt zeigt sich das Bankhaus allerdings bei der Frage, welche Standorte in der Region geschlossen bleiben.

In der Filiale an der Fünfhausenstraße waren zuletzt vier Mitarbeiter beschäftigt, dazu kamen Experten für Versicherungen, Firmenkunden und Fachfragen regelmäßig in der Filiale vorbei, seit Corona aber nicht mehr. Geöffnet mit Beratung vor Ort sind weiterhin die Geschäftsstellen der Volksbank am Niederntor und der Sparkasse am Oberntor.

