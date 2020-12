Corona: Fußgängerbegegnungen sind laut Verwaltung kein Risikofaktor

Völksen

Wenn Abstand das Gebot der Stunde ist, dann haben Fußgänger an der Steinhauer Straße Probleme, weil sie auf den Bürgersteigen im Falle von Fußgängergegenverkehr den Abstand nicht immer einhalten können. So lässt sich die Überlegung zusammenfassen, die Ortsratsmitglied Jürgen Kohlenberg dazu bewegt hatte zu beantragen, dass Tempo 30 auf der Steinhauerstraße schneller kommt. Die Verwaltung kann seiner Argumentation allerdings nicht folgen. Tempo 30 ist aber dennoch auf einem guten Weg, sagt Ortsbürgermeister Phillip Langrehr ( SPD).

Kohlenberg hatte in seinem Antrag argumentiert, dass es derzeit auf dem Gehweg an der Steinhauerstraße an vielen Stellen zu eng sei, um den Corona-Abstand einzuhalten. Um mögliche Fußgänger, die wegen des Abstands den Gehweg verlassen und auf die Straße ausweichen, nicht zu gefährden, sollte Tempo 30 aus der Notlage heraus schneller kommen. Immerhin seien 1,5 Meter Abstand eine behördliche Vorgabe. Kohlenberg hat gemessen, dass teilweise nur 60 Zentimeter Abstand möglich seien. Doch die Verwaltung winkt ab.

Sie stellt klar, dass „Beschränkungen des fließenden Verkehrs nur angeordnet werden“ könnten, „wenn aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse eine Gefahrenlage“ bestehe, „die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung“ der in der Straßenverkehrsordnung genannten Rechtsgüter erheblich übersteige. Langer Satz, kurzer Sinn: Rechtlich ist eine solche Gefahrenlage durch Corona-Abstände nicht gegeben. Ganz konkret: „Kurzzeitige Begegnungen von Menschen mit Mund-Nasen-Schutz auf Fußwegen begründen kein erhöhtes Infektionsrisiko“, argumentiert die Verwaltung. Auch sei „bislang nicht bekannt geworden“, dass „zur Einhaltung der Corona-Schutzabstände Fußgänger in vermehrtem Umfang die Fahrbahn der K 214 betreten haben“. Dennoch steht der Antrag von Kohlenberg zur Entscheidung auf der Tagesordnung des Stadtrates am Donnerstag, 17. Dezember. Die Einschätzung der Verwaltung ist eine Empfehlung an die Ratsmitglieder, sie sind allerdings nicht an diese Einschätzung gebunden.

Die beschleunigte Einführung von Tempo 30 wegen Corona dürfte also eher als unwahrscheinlich gelten. Ortsbürgermeister Langrehr ist optimistisch, dass ein Tempolimit kommt – im Rahmen des Pilotprojekts der Region, das die Einführung von Tempo 30 auf Kreisstraßen innerorts ermöglichen soll. Er zählt aber auch auf weitere Maßnahmen, die helfen sollen, den Verkehr gerade für Fußgänger zu entschärfen. „Das Pilotprojekt ist unterwegs“, sagt er. Er hofft auch auf zwei Fußgängerüberwege, die der Ortsrat beantragt hat und die das Überqueren der Straße erleichtern sollen. Einer soll den Weg zwischen Post und Bahnhof vereinfachen. Einen weiteren Überweg wünschen sich die Ortsratsmitglieder in Höhe des Denkmals zur S-Bahn-Haltestelle.

Tempo 30 in der Steinhauer Straße wünschen sich die Mitglieder des Völksener Ortsrates seit langer Zeit. Ein ganz anderer Wunsch, der aber auch mit dem Verkehr in der Ortsdurchfahrt zu tun hatte, war indes mehr oder weniger unverhofft in Erfüllung gegangen: Ein Vierteljahrhundert lang hatte der Ortsrat eine Ampel beantragt, die den Weg über die Steinhauerstraße ermöglichen solle. Seit 2016 steht sie, die Lichtzeichenanlage auf Höhe der Kirchstraße, und ermöglicht die Überquerung der K 214. Geduld zahlt sich also aus in Völksen.

Von Ralf T. Mischer