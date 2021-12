Springe

Die Demonstrationen von Corona-Gegner am Montagabend stellen die Stadt Springe vor eine Herausforderung. „Es handelt sich genau genommen um Ordnungswidrigkeiten“, sagt Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer. Da sich die Teilnehmer nicht zufällig treffen, sondern sich gezielt verabreden, müssten sie die Veranstaltung mit 48 Stunden Vorlauf anmelden.

Das ist aber weder am Montag vor einer Woche noch an diesem Montag passiert. Andererseits stehe die Versammlungsfreiheit in Deutschland unter so starkem Schutz, dass ihm und seinen Kollegen die Hände gebunden sind, „wenn aus diesen Versammlungen keine erhebliche Gefahr für Dritte erwächst“. Und Tumulte oder Straftaten konnte die Polizei bei den beiden bisherigen sogenannten „Spaziergängen“ – wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Demos nennen – nicht feststellen.

Polizei begleitet die „Spaziergänge“

Die Springer Polizei begleitete beide Protestmärsche. „Wir behalten das auch weiterhin im Auge“, sagt Kohlmeyer, der mit einer Fortsetzung im neuen Jahr rechnet. „Mehr als abwarten, wie sich das weiter entwickelt, können wir aktuell nicht. Sobald eine erhebliche Gefahr von den Treffen ausgeht, werden wir aber nicht zögern zu handeln.“

Spaziergänge, sagt Elke Riegelmann, die Vorsitzende der CDU-Faktion im Springer Rat, taugen als Mittel des Protests gegen Corona-Maßnahmen nicht – wie die meisten anderen Ratsmitglieder auch.

Riegelmann hat „ein Stück weit Verständnis“, dass die Leute gefrustet sind. Es gebe bei den Regeln zu viele Ausnahmen. „Wir haben gerade eine verordnete Weihnachtsruhe, aber zu Silvester dürfen 900 Leute in die Markthalle“, nennt Riegelmann am Dienstag ein Beispiel, „das kann keiner verstehen, ich auch nicht.“ Inzwischen wurde die Regel für die Markthalle nachgeschärft, es dürfen nur noch 500 Personen rein. „Wir brauchen klare Ansagen vom Land, ohne Ausnahmen und ohne Wenn und Aber“, fordert Riegelmann. Bei allem Verständnis für die Corona-Müdigkeit der Leute sagt sie zu den Demonstrationen: „Sie sind eine Provokation für die, die sich an die Regeln halten.“

„Polizei soll Arbeit machen“

„Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut“, sagt Thomas Hüper-Maus von den Grünen. Wer seine Meinung sagen wolle, solle sich dann aber an die Regeln halten und eine Versammlung anmelden. Wenn das nicht geschehe und gegen Regeln verstoßen werde, „dann soll die Polizei ihre Arbeit machen und die Versammlung auflösen“. Dass die Veranstaltungen als „Spaziergänge“ bezeichnet werden, findet Hüper-Maus „unverschämt“. „Da wird ein schöner Begriff wirklich mies gebraucht.“

Ähnlich wie Hüper-Maus sieht es Udo Herrmann von der FDP. „Wie man zum Thema Corona steht, bleibt jedem selbst überlassen“, sagt er. Jeder dürfe seine Meinung auch kundtun, dann aber „bitte so, wie es die Gesetzeslage zulässt“. Für Herrmann sind die Treffen „verkappte Demonstrationen“.

Jürgen Kohlenberg sieht die Sache gelassen: „Ich stehe nicht hinter solchen Dingen, würde den Leuten aber auch nicht das Recht entziehen wollen, dass sie ihre Meinung kundtun“, sagt der Fraktionsvorsitzende von „Zukunft für Springe“.

Bastian Reinhardt Quelle: Archiv

„Solange sie friedlich bleiben, hat, glaube ich, keiner was dagegen“, sagt auch Bastian Reinhardt von der SPD. Dass die Demonstranten sich aber zum Teil über die Telegram-Gruppe der „Freien Niedersachsen“, einer vom Verfassungsschutz in Teilen als radikal eingestuften rechten Gruppierung, verabreden, „sehe ich sehr kritisch“, sagt Reinhardt, der fürchtet, dass „die Rechten die Ängste der Menschen ausnutzen“.

AfD-Ratsherr: „Teil des legalen und legitimen Bürgerprotests“

Für AfD-Ratsherr Udo Reinhardt sind die Demonstrationen „Teil des legalen und legitimen Bürgerprotests“ und stünden unter dem Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Aber: „Für Extremisten gibt es keinen Platz in der neuen Bürgerbewegung“, sagt Reinhardt. Seine Partei fordere dazu auf, „für die Freiwilligkeit einer Impfung, die Stärkung des Gesundheitssystems, den Schutz von Risikogruppen und gegen die Spaltung unserer Gesellschaft“ einzutreten.

Von Jan-Erik Bertram und Marita Scheffler