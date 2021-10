Corona-Run auf Kleingärten in Springe

Springe

Ein Phänomen in ganz Deutschland: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Kleingärten deutlich gestiegen, auch in Springe, bestätigt Alexsandar Petrovic, Vizevorsitzender des Kleingartenvereins an der Osttangente.

„Die Wartelisten sind lang“

„Die Nachfrage hat sehr stark zugenommen“, hat Petrovic in den vergangenen Monaten festgestellt. Die Wartelisten seien lang – viele Interessierte hätten sich aber erst gar nicht auf die Liste setzen lassen, weil sie nicht warten wollten. Beim Vorstand hätten sich deutlich mehr Interessierte gemeldet als sonst. Zahlreiche Gartenfans hätten den Lockdown genutzt, ihr Gelände auf Vordermann zu bringen oder Zeit an der frischen Luft zu verbringen, so Petrovic. Der Verein kümmert sich um die Verpachtung von etwa 70 Kleingärten – frei sei aktuell keine einzige Parzelle mehr.

2005 entstand die Kleingartenkolonie an der Osttangente. Als ein Investor etwa im Jahr 2000 ankündigte, das Einkaufszentrum Osttangente erweitern zu wollen, wofür alle Schrebergärten weichen müssten, überlegte der Verein lange. Pro Umzug sprach: Die Gärten sollten Bestandsschutz erhalten. Und der Projektentwickler kündigte an, sämtliche Kosten der Umsiedlung zu tragen. Der Club stimmte zu.

Auch auf einem Feld südlich der B 217, westlich des Autohauses Mensenkamp, können Gärten angemietet werden. Zuständig ist dort die St.-Andreas-Gemeinde. 2012 wurden bereits 15 der gut 30 Gartenstücke abgerissen. Das Problem: Zum einen sei die Fluktuation der Pächter enorm hoch, zum anderen stünde der Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis mehr zu den Einnahmen, erinnert Pastor Klaus Fröhlich.

Hinzu komme, dass die Gärten nicht mehr zum ursprünglich festgelegten Zweck genutzt werden – statt dort Obst und Gemüse anzubauen, werden sie als Freizeitgarten zum Spielen und Feiern genutzt. Dabei seien laut Pachtordnung Aufbauten wie Hütten oder Spielgeräte untersagt. Auch Fröhlich berichtet, ähnlich wie Petrovic, von einer sehr hohen Nachfrage nach den verbliebenen Gärten seit Ausbruch der Pandemie. Dennoch überlegt die Gemeinde, auch die restlichen Gartenstücke zurückzubauen und den Landwirten zur Verfügung zu stellen. „Das ist schon länger in der Diskussion.“ Denn immer weniger Pächter würden den eigentlich gesetzten Zielen Rechnung tragen – das sorge für Konflikte.

Auch Springe verpachtet Gärten

Neben dem Verein und der Kirche verpachtet auch die Stadt Springe einige Kleingärten, etwa an der Jägerallee, und vergibt darüber hinaus Grünflächenpatenschaften, die eine reine Pflege beinhaltet – und keine Fläche für die eigene Freizeitgestaltung. Für die Patenschaften gebe es noch genügend freie Anlagen, sagt Verwaltungsmitarbeiter Achim Gerke. „Da ist noch Luft nach oben.“

Von Saskia Helmbrecht