Seit dem 22. Juni sind die Kinder wieder zurück in der DRK-Kita Hermann Haertel in Eldagsen, wenn auch nur im eingeschränkten Regelbetrieb. „Aber es läuft sehr gut“, zieht Leiterin Marion Hepp-ner-Waldeck eine erste positive Bilanz. „Der Start ist geglückt. Es ist, als wären die Kinder nie weggewesen.“ Vor allem die etwas älteren hätten überhaupt keine Probleme damit gehabt, wieder gut in den Alltag zurückzufinden, berichtet Heppner-Waldeck. „Alle haben sich sehr gefreut.“

Heppner-Waldeck glaubt, dass dieser gute Übergang vor allem daran lag, dass sich die Mitarbeiter darum bemüht haben, auch während des Corona-Lockdowns den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren. Um ihnen nach der Zwangspause den Wiedereinstieg so einfach wie möglich zu machen, hatte das Kita-Team während der Schließzeit eine Wochenpost verschickt. Darin: Bastelideen, Geschichten, Blumensamen und vieles mehr. Aber auch aufmunternde Worte: „Wir vermissen euch, wir verstehen euch.“ So wollten die Mitarbeiter zeigen, dass sie immer noch für die Kinder da sind – nur eben etwas anders. Immerhin hatten sie nicht mal die Gelegenheit, sich voneinander zu verabschieden, nachdem die Kita am 17. März geschlossen wurde. Der enge Kontakt während des Lockdowns habe sich jetzt ausgezahlt. „Es gab überhaupt keine Probleme zur Wiedereröffnung.“ Die Kita-Leitung hatte sich zusätzlich zur Wochenpost darum bemüht, dass die Kinder auch während der Schließzeit und unter Einhaltung der strengen Hygienevorgaben zum Beispiel am Nachmittag in der Kita spielen konnten. „Dank der Spielgruppen war also jedes Kind schon vor der Wiedereröffnung mal wieder da.“ Gleichzeitig war die Wochenpost auch eine kurze Entlastung für die vielen Familien im Homeoffice.

Für diesen engen Austausch gab es von den Familien jede Menge Lob. „Während des Lockdowns wurden wir von der Kita stets gut informiert. Die Kommunikation mit der Leitung lief reibungslos“, lobt Mutter Beatrice Schmidt. „Natürlich ist es auch für die Erzieherinnen erst einmal eine Umstellung gewesen, und die stetigen Lockerungen stellen immer wieder eine Herausforderung dar. Dennoch versucht die Kita-Leitung alles, um für die Kinder einen reibungslosen Ablauf darstellen zu können“, ergänzt Mutter Cordula Bode. Gerade morgens hätten sie und ihr Mann im Homeoffice wenig Zeit für die Kinder gehabt, sodass die Wochenpost eine willkommene Abwechslung und Entlastung war. Die Erzieher wiederum konnten sich später über Fotos freuen, die die Kinder von ihren Basteleien zurückschickten.

„Wir haben in unserer Kita das große Glück, dass die Zuwegung über zwei Eingangstore möglich ist und Eltern ihre Kinder somit über die Terrassenbereiche in ihre Gruppen bringen können“, erklärt Heppner-Waldeck.

