Das Impfen nimmt auch in den Springer Arztpraxen weiter an Fahrt auf. Pro Kassenarztstelle stehen in dieser Woche 48 Impfdosen zur Verfügung, berichtet Arne Reimann, Inhaber der Niedertor-Apotheke, der für die Springer Medizinerinnen und Mediziner den Impfstoff bestellt.

Aktuell machen acht Allgemeinmediziner in Springe und den Ortsteilen ihren Patientinnen und Patienten ein Impfangebot. „In der nächsten Woche sind es neun, danach schon zehn“, sagt Reimann. Das seien aber noch lange nicht alle Ärztinnen und Ärzte, die in Springe impfen dürften.

Am Montag hat die vierte Impfwoche in den Arztpraxen begonnen. In den ersten beiden Wochen gab es 30 Impfdosen pro Kassenarztstelle, in der dritten etwas weniger, „wegen des Astrazeneca-Chaos“, so Reimann. In dieser Woche habe er, wie zum Start, ausschließlich das Vakzin von Biontech/Pfizer erhalten. „Ab nächste Woche ist wohl auch wieder Astrazeneca dabei“, sagt der Apotheker. Der umstrittene Impfstoff sorge in den Praxen für „mehr Aufklärungsarbeit“, so Reimann.

Viele Patienten wollen wählen

Das bestätigt Allgemeinmediziner Dirk Wedekind aus Gestorf. Viele Patienten würden sich nur für eine Impfung mit Biontech auf die Warteliste setzen lassen. Viele würden sich durch ein Beratungsgespräch aber auch umstimmen lassen, sagt Wedekind: „Das kostet aber viel Zeit, die wir eigentlich nicht haben.“ Er und sein Team würden am Limit arbeiten: „Es ist mir aber wichtig, dass wir mit dem Impfen vorankommen.“

Was Wedekind ärgert: Viele Impfwillige würden sich gleich bei mehreren Ärzten und dem Impfzentrum auf die Warteliste setzen lassen – aber nicht absagen, wenn sie ihre Impfung schon anderswo erhalten haben. Nach wie vor habe er aber kein Problem, seine Impfdosen an den Mann oder die Frau zu bringen, so Wedekind.

Impfstoff immer montags

Den Impfstoff liefert Apotheker Reimann weiterhin jeden Montag persönlich an die Praxen aus. „Das hat sich bewährt, denn es gibt immer noch Gesprächsbedarf.“ Gerade jetzt, wo die Feiertage wie Himmelfahrt und Pfingsten vor der Tür stehen, müsse mit dem Impfdosen gut geplant werden, „auch wegen der Zweitimpfungen“, erklärt Reimann.

Etwas holprig liefen zum Start der Impfungen in den Arztpraxen die Lieferungen für die Verbrauchsmaterialien – Spritzen und Kochsalzlösung zum Verdünnen des Impfstoffs etwa – durch das Land, sodass sowohl Reimann selbst als auch die Mediziner sich zur Sicherheit eigene Vorräte anlegten. „Die mussten wir auch schon anbrechen“, sagt Reimann, „mittlerweile läuft es aber einwandfrei, wir kriegen sogar manchmal zu viel.“ Die Impfstofflieferung ist dagegen Sache des Bundes.

Von Jan-Erik Bertram