DRK sagt Blutspendetermin in Springe ab

Springe

Etwas kurios ist es auf den ersten Blick schon: Weil es zu viele Freiwillige gibt, muss der für morgen geplante Blutspendetermin abgesagt werden. Denn aufgrund der Vielzahl an Spendern könnten die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Corona-Krise nicht eingehalten werden, sagt DRK-Sprecher Markus Baulke.

Bereits bei den letzten Blutspendeaktionen sei der Andrang groß gewesen, sagt Baulke. Und für den Termin am Gründonnerstag im Springer Blutspendeinstitut des DRK seien in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe und Anmeldungen eingegangen. Somit befürchtete das DRK, dass sich vor dem Institut lange Schlangen hätten bilden können – und das in Zeiten von Corona, in denen die Menschen aufgefordert sind, Abstand zu halten. „Bei den Blutspendeterminen steht die Sicherheit der Spender, Mitarbeiter und Helfer an vorderster Stelle“, betont Baulke.

Anzeige

Weil das DRK mit vielen Freiwilligen rechnet, könnten die Vorsichtsmaßnahmen womöglich vor Ort nicht eingehalten werden. „Ein wichtiger Punkt ist der notwendige Sicherheitsabstand in den Wartebereichen, beim Ausfüllen des Spenderfragebogens und im Spenderaum“, erklärt Baulke. Wegen des Andrangs könnten die Sicherheitsvorkehrungen aber nicht vollständig umgesetzt werden, sodass sich das DRK dazu entschlossen hat, den Termin am morgigen Donnerstag zu verschieben. In der kommenden Woche wolle das DRK ein Terminreservierungssystem an den Start bringen, kündigt Baulke an. Heißt: Online sollen sich die Freiwilligen dann einen Zeitpunkt reservieren können, damit lange Warteschlangen und Menschenansammlungen vermieden würden, erklärt Baulke das neue Konzept.

Die Versorgung sei trotz der Terminverschiebung nach wie vor gesichert. „Derzeit können wir aufgrund der glücklicherweise hohen Spendenbereitschaft in der Bevölkerung alle Kliniken ausreichend mit Blutpräparaten versorgen“, so Baulke. Blutspenden werden aber trotz des Coronavirus auch in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin benötigt. „Aufgrund der kurzen Haltbarkeit der Blutpräparate haben wir die Sorge, dass die Spendenbereitschaft nachlässt und sich die Situation in den kommenden Wochen somit verschärft.“ Daher soll es einen Ausweichtermin geben – mit Reservierung.

Von Saskia Helmbrecht