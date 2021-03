Eldagsen

Wer kennt noch die „Bleiche“ in Eldagsen? Nicht mehr viele aus dem Ort. Das haben jedenfalls die Mitglieder des Bürgervereins um die Vorsitzende Anita Oppermann festgestellt – und gehandelt. Ein Gedenkstein weist nun auf die Geschichte der Liegenschaft hin.

Ein Nebensatz von Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf bei einer Sitzung des Vereins „Für Eldagsen“ habe zu dem Gedenkstein geführt. Er habe die Bleiche erwähnt, ein Teilnehmer der Sitzung meinte: „Bleiche? Die gibt es doch nur in Springe“, erinnert sich Oppermann. „Wenn selbst unsere Generation das nicht mehr weiß, wie sollen es dann die Jüngeren wissen? Wir wollen nicht, dass ein Stück Eldagser Geschichte verloren geht.“

Vor vielen Jahren war die „Bleiche“ noch eine große Wiese zwischen der heutigen Springer Straße, Obergutstraße und Gehlenbach. Frisch gewebte oder verschmutzte Stoffe wurden dort nach der Wäsche noch nass ausgelegt oder aufgespannt. Weil sie feucht gehalten werden mussten, lag die „Bleiche“ in der Nähe des Baches. „Rasenbleiche“ wurde das Verfahren genannt. Ab 1910 diente die Wiese als Badeanstalt, Fußballplatz oder Arbeitslager – auch diesen unrühmlichen Aspekt wollte der Bürgerverein nicht unter den Tisch fallen lassen: „Einige waren dagegen“, sagt Oppermann, „aber auch das gehört zur Geschichte Eldagsens.“ Seit 1971 stehen auf der Fläche 28 vom Reichsbund errichtete Wohnungen. Der Rest der alten „Bleiche“ ist heute noch Grünfläche mit Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen.

All diese Informationen stehen auch auf dem Gedenkstein, der nun dort aufgestellt wurde. Der Eldagser Ortsrat hat die Idee des Bürgervereins unterstützt und einen quaderförmigen Sandstein vom Springer Bauhof besorgt. „Aber der Dank geht an den Bürgerverein, dass er es umgesetzt hat“, sagt Bürgermeister Rohlf. Matthias Dziubek vom gleichnamigen Steinmetzbetrieb hat die schwarze Granitplatte in den Sandstein eingelassen – und vorher die Informationen zur Geschichte des Ortes und einen alten Katasterauszug der Liegenschaft eingraviert. „Wenn man so etwas nicht hochhält, ist es irgendwann verloren“, sagt er.

Viele Radfahrer würden die Sitzgelegenheiten an der ehemaligen Bleiche für eine Rast nutzen, sagt Oppermann – durch den Gedenkstein können sie jetzt auch noch etwas über ihren Pausenort lernen.

Von Jan-Erik Bertram