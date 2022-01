Das Gesicht des Landheims in Springe

Springe

Melanie Stahl ist seit Januar 1992 das Gesicht des Springer Landheims: Jede Schulklasse, jede Besuchergruppe, die sich am Deisterrand eine Auszeit gönnt, hat mit der Hauswirtschaftsleiterin zu tun. Was hat sich in den 30 Jahren verändert? Wie ist das, wenn man ständig mit Jugendlichen zu tun hat, die fernab der Schule ihre Grenzen austesten? Und was macht das Haus in Springe so besonders?

Sie war kaum älter als die Schüler, die ihr Gepäck in die Schlafsäle trugen: Mit 21 Jahren stand Melanie Stahl zum ersten Mal in der Landheimküche in Springe und war für alles verantwortlich. Im Oststadtkrankenhaus lernte die Hannoveranerin „Hauswirtschaft“ und hörte dann von einer Mitschülerin, dass am Landheim Tellkampfschule in Springe eine Aushilfe fürs Wochenende gesucht werde. Stahl sagte zu, ein paar Monate später wurde ihr eine feste Stelle angeboten.

„Ich war noch ziemlich grün hinter den Ohren. Aber höchst motiviert“, erzählt die 51-Jährige lachend. Der damalige Zivildienstleistende und der Vorstand des Trägervereins empfingen sie mit offenen Armen, unterstützen sie, wo immer es ging, und halfen ihr, den Arbeitsalltag neu zu strukturieren. Außer der „Neuen“ gab es damals nur eine Reinigungskraft und den besagten Zivi - ein kleines Team, um den Laden am Laufen zu halten.

Arbeitszeit nach Bedarf

Bis Ende der 80er Jahre wohnten zwei „Heimeltern“ auf dem Herbergsgelände. Die Ehefrau kümmerte sich um die Küche, der Mann war Hausmeister. Das neue Modell ohne „Heimeltern“ brachte die Möglichkeit für Veränderungen, aber auch viel Arbeit. Amüsiert liest Stahl aus ihrem Arbeitsvertrag vor: „Die Eigenart eines Landheimbetriebes erlaubt es nicht, eine Arbeitszeit nach Zeit und Stunden festzulegen“, heißt es darin. Heute undenkbar.

Dass die Gäste in Springe einfach nur eine entspannte Zeit haben und frische Waldluft schnuppern können, war Stahl zu wenig. „Das Landheim war für mich schon immer mehr“, sagt sie. Ihr Ziel: ein Ort der Begegnungen, der Lebendigkeit, aber auch der Ruhe. Das sollte für sie ebenso wie für die Besucher gelten.

Über die Jahre – und nur dank des großen Einsatzes der Mitglieder des ehrenamtlichen Trägervereins – wurde das Schullandheim aufwendig saniert, aber auch pädagogisch umgebaut. Wer heutzutage auf das Gelände im Papenwinkel kommt, soll seinen Blick schärfen. „Wir machen Natur spürbar“, versucht Stahl das Programm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zu umschreiben.

Lokale Produkte bevorzugen

Der Hauswirtschafterin liegt vor allem das Thema „Ernährung“ am Herzen. Sie will frisch, gesund und schmackhaft kochen, fast ausschließlich vegan. Wann immer möglich kommen die Produkte aus dem nahen Umkreis. Zwei der Hauptbezugsquellen sind der Eschenhof (Biohof Bartels) und die Bäckerei „Lorey“ in Springe. Wenn es doch Fleisch gibt, kommt das bevorzugt vom Wildhandel am Jagdschloss oder dem kleinen Deisterhof, der Wollschweine hält. „Ein wichtiger Baustein, um Nachhaltigkeit erlebbar zu machen“, sagt Stahl.

Sie lebt auch privat nach ihren Grundsätzen, baut ihr eigenes Gemüse an, achtet auf fair gehandelte Waren und geht, wann immer möglich, zu Fuß. Vermutlich wirkt sie deshalb so authentisch. Wenn sie Schülern erzählt, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen, wenn wir die Erde nicht zugrunde richten wollen, geschieht das mit Nachdruck, aber ohne erhobenen Zeigefinger.

Aber interessiert das die Kinder und Jugendlichen überhaupt? Die Springerin ist davon überzeugt. Ja, es gebe durchaus Besucher, die fern des Elternhauses vor allem ihre Grenzen austesten wollen. Und ja, vor zwei, drei Jahrzehnten habe der Durchschnittsschüler die Lehrer eher als Autorität angesehen als heute. „Der Respekt, mit dem ich behandelt werde, ist aber noch immer da und er ist genauso groß wie früher“, sagt Stahl.

Die heutige Jugend sei keinesfalls schlecht erzogen. „Früher gehörte es hier zum ganz normalen Alltag, dass ein Lampenschirm kaputt war, plötzlich Löcher in einer dünnen Rigipswand auftauchten oder eine Tür nur noch in einer Angel hing. Heute fällt höchstens mal ein Bild herunter. Und dafür wird sich dann normalerweise auch gleich entschuldigt.“ Die Zeiten, in denen alle Ecken unter den Metallbetten vollgekritzelt wurden, seien lange vorbei.

Das liege vermutlich auch daran, dass das Haus in den Jahren viel heller und freundlicher geworden ist. Die heutigen Schlafräume sind mit den Sälen von früher nicht mehr vergleichbar. Aber es liegt vermutlich auch an Menschen wie Stahl. Wenn doch Unfug gemacht wird, lässt sie die Schüler nicht mit einem „Ich war das nicht“ oder „Das war schon kaputt“ davonkommen.

Sie stellt die Verursacher zur Rede, auch, damit denen bei der Wegfahrt kein Kloß im Hals steckt. „Mir ist wichtig, wie etwas zu Ende geht“, erklärt Stahl ihre Philosophie. Wer einen Haken hinter eine Sache machen könne, die blöd gelaufen ist, werde später zufriedener auf seine Zeit in Springe blicken können – und gerne wiederkommen.

Magisch, ehrlich, bodenständig

Ihren Arbeitsplatz beschreibt die 51-Jährige als magisch, ehrlich und bodenständig. „Magisch, da dieser Ort einfach viel Raum und Zeit bietet, die Dinge auch mal anders zu betrachten und hier Fantasie und Kreativität wachsen können.“ Ehrlich sei er, „weil wir diesen Umgang miteinander bei uns und unseren Gästen immer fordern und fördern.“ Und bodenständig, weil das Landheim eben nicht abgehoben sei, sondern trotz der Weiterentwicklung über all die Jahre „mit beiden Füßen auf der Erde“ bleibe.

Immer wieder kommt Stahl auf den wertschätzenden Umgang mit dem Vorstand des Trägervereins zu sprechen. Personen wie Kassenwart Martin Werner, der frühere Vorsitzende Rudi Becker und der heutige Vorsitzende Paul Simons seien ein echter Glücksgriff. Dazu kämen viele andere Mitglieder und Landheimfreunde, die sich immer wieder ehrenamtlich engagieren. „Jeder bringt sein persönliches Knowhow mit ein. Das macht mich glücklich und dankbar.“ Ganz wichtig sei auch ihr Ehemann, der ihr immer wieder den Rücken freihalte.

Mit Herz, Verstand und Weitsicht schaffte das Landheimteam auch den Weg aus der finanziellen Krise, den etliche andere Landheime und Jugendherbergen im Land nicht überstanden haben.

„Ein großes Miteinander“

Dass sich in Springe „alles nach einem großen Miteinander anfühlt“, würden ihr auch die überregionalen Seminare für die Hauswirtschaftskräfte zeigen, sagt Stahl. Sie habe es am Deister wirklich gut getroffen. „Ich hätte nichts dagegen, hier eines Tages in Rente zu gehen.“ Nächstes großes Etappenziel ist das 100-jährige Bestehen der Einrichtung im Jahr 2029. Eine andere Herausforderung werde sicherlich, Kindern und Jugendlichen nach Ende der Corona-Pandemie wieder eine unbeschwerte Auszeit zu bieten. „Nach den zwei Jahren ist das gemeinsame Erleben noch wichtiger geworden“, ist Stahl überzeugt. Ihre jungen Besucher will sie dabei begleiten – und dazu beitragen, dass sie in Springe wirklich und nachhaltig fürs Leben lernen.

Von Marita Scheffler