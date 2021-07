Das Sommerkino in Springe startet am Freitag

Springe

Das Hygienekonzept für das Open-Air-Kino am kommenden Wochenende steht. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einige Änderungen, sagt Jagdschlossleiter Sebastian Lehmann.

Festgelegte Sitzplatzregelung

Anders als 2020 gibt es auf der Wiese am Jagdschloss eine festgelegte Sitzplatzregelung, die Besucher können sich die Plätze aber frei aussuchen, erklärt Lehmann. Im vorderen Bereich vor der Leinwand können die Filmfans ihre Picknickdecken aufschlagen, dahinter können Stühle aufgestellt werden. Die Sitzgelegenheiten müssen selbst mitgebracht werden. Damit vor Ort der Mindestabstand eingehalten werden kann, ist die Fläche um den Sitzplatz herum begrenzt. In dieser „Zone“ dürfen sich Personen eines Haushaltes bewegen.

An den Verkaufsständen und am Eingang müssen Besucher zudem eine OP- oder FFP2-Maske tragen, erklärt Lehmann. Am Platz und auf dem Gelände an sich kann die Maske abgenommen werden.

Weil die Gästeanzahl coronabedingt begrenzt ist, bitten die Landesforsten darum, bereits im Vorfeld Karten zu kaufen. Allerdings wird es vor Ort auch eine Abendkasse geben, an der es Tickets gibt. Im Vorverkauf können Karten im Wisentgehege und im Forstamt Saupark erworben werden. Am Sonnabend wird am Nachmittag für Kinder der Film „Ice Age“ gezeigt. Das Angebot für die Jüngsten sei im vergangenen Jahr gut angenommen worden, berichtet Lehmann.

Einlass am Abend um 19 Uhr

Auftakt ist am Freitagabend mit dem Film „Ziemlich beste Freunde“, am Sonnabendabend steht die Komödie „What a man“ auf dem Programm. Einlass zu den Abendvorstellungen ist um 19 Uhr. Der Filmbeginn ist mit Einbruch der Dämmerung für etwa 21.15 Uhr geplant. Für den Kinderfilm beginnt der Einlass bereits ab 14 Uhr; Filmstart ist um 15 Uhr. Neben der 405er-Brauerei wird auch der Partyservice von Enno König, die Fleischerei Hüper und der Erdbeerhof Sander vor Ort sein.

Karten kosten pro Person im Vorverkauf 6 Euro. An der Abendkasse werden 8 Euro fällig. „Trotz der im letzten August insgesamt etwas unbeständigen Witterung wurde das Sommerkino durch die Besucher gut angenommen“, erinnert sich Lehmann.

Vor allem an den Tagen vor dem Veranstaltungswochenende seien im vergangenen Jahr noch viele Eintrittskarten gekauft worden, so Lehmann. Gezeigt werden die Filme auf einer 350 Mal 200 Zentimeter großen LED-Bildwand.

Von Saskia Helmbrecht