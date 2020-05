Bennigsen

Alles neu macht der Mai: Das Lastenrad Hannah zieht für diesen und nächsten Monat von Springe nach Bennigsen um. Es kann ab sofort kostenlos im Radhaus in Bennigsen, Hauptstraße 1, ausgeliehen werden, sagt Klimaschutzmanagerin Katrin Härtel.

Das Projekt wurde vom ADFC Hannover und Velogold initiiert, es ist der erste freie Lastenradverleih in Hannover. Hinter dem Projekt stecke die Idee, dass Fahrradmobilität der Schlüssel zur Verkehrswende ist, sagt Härtel. „Für die Anschaffung der Springer Hannah wurde Fördergeld vom Bund eingeworben. Außerdem steckt in Hannah sehr viel unbezahltes Engagement.“

Inzwischen seien 34 Hannah-Lastenräder auf den Straßen in der Region unterwegs, 19 von ihnen haben einen Elektromotor. Das Exemplar in Springe ist ein Bakfiets mit Motor, das mit einer 8-Gang-Nabe ausgestattet ist. Am Sattel gibt es einen Schnellspanner für den ständigen Nutzerwechsel, und damit der Sattel nicht gestohlen wird, ist er mit einem Draht am Sattelrohr befestigt. Die Räder sind gekennzeichnet und verfügten über ein gutes Schloss. „Das Branding und das gute Schloss haben die letzten Jahre einen Diebstahl wirksam verhindert.“

Das Modell in Springe sei in erster Linie dafür da, dass Interessierte Lastenräder ausprobieren können. „Sie sollen selbst erfahren, dass Lastenradfahren ganz einfach ist und unglaublich viel Spaß macht.“ Viele Springer würden mit dem Rad ihre Einkäufe erledigen, Gartenabfälle oder defekte Geräte wegbringen oder es für Ausflüge nutzen. „In knapp der Hälfte der Fahrten sitzen Kinder in der Kiste.“

Verleihstationen sind etwa in kleineren Läden oder auch sozialen Einrichtungen. Die Nutzer buchen das Rad über die Homepage und können danach den Schlüssel bei der jeweiligen Station abholen.

Wer das Rad bei sich verleihen möchte, kann eine E-Mail an klimaschutz@springe.de schreiben oder bei Katrin Härtel unter Telefon (0 50 41) 73 33 4 oder Sina Riedel unter Telefon (0 50 41) 73 37 9 anrufen. 101 Stationen gibt es bislang in der Region, mehr als 5200 registrierte Nutzer und mehr als 11 000 Buchungen seit Projektbeginn 2015, hat Härtel herausgefunden.

Von r.