Das Thema Lidl-Neubau in Springe ist noch nicht vom Tisch

Wachsen will der Lidl-Markt am Kalkwerk schon seit Jahren – doch jetzt gehen die Vorplanungen in die entscheidende Phase. Schon Ende Oktober könnte der Rat die letzte Entscheidung über den neuen Bebauungsplan fällen. Doch was genau der Discounter plant, ist aus Sicht der Stadt noch offen: Sowohl die öffentlich bereits diskutierte Erweiterung nach hinten ist denkbar – doch auch ein Komplettabriss mit Neubau ist demnach noch nicht vom Tisch.

Der Bebauungsplan, der in einigen Tagen öffentlich ausgelegt wird, mache beide Varianten möglich, betont die städtische Planungschefin Susan Demelius. Geplant hatte Lidl, die Verkaufsfläche des 2004 eröffneten Markts um mehr 50 Prozent zu vergrößern – von 800 auf 1240 Quadratmeter. Ein Anbau würde den ersten Planungen zufolge im hinteren Bereich des Markts erfolgen, nicht auf einem Teil des Parkplatzes. Lidl hatte bereits 2018 betont, man wolle das Sortiment selbst nur wenig erweitern. Hauptsächlich sollen demnach die angebotenen Produkte besser und breitflächiger präsentiert werden. Außerdem soll der Markt demnach durch niedrigere Regale auch für ältere Kunden barrierefreier gestaltet werden.

In dem neuen Bebauungsplan heißt es ausdrücklich, Ziel sei es, „eine Erweiterung beziehungsweise einen Neubau eines vorhandenen Lidl-Marktes planungsrechtlich abzusichern“. Lidl selbst habe noch keine abschließende Entscheidung gefällt, teilt Demelius mit. Auch ein Schallgutachten hatte sowohl den Neubau als auch einen Anbau untersucht. Ergebnis: „genehmigungsfähig“.

Beim Konzern selbst hält man sich bedeckt: Auf Anfrage teilte eine Sprecherin mit, man wolle nach wie vor „unseren Kunden in Springe eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen präsentieren“. Vor Abschluss des laufenden Verfahrens könne man jedoch keine Angaben machen. Gut möglich, dass schon im Oktober ein entscheidender Schritt erfolgt: Wegen der Sommerferien liege der Bebauungsplan sechs statt vier Wochen aus – also bis etwa Anfang September. Parallel werden auch Behörden und Verbände um Stellungnahmen gebeten. Je nach Umfang der Rückmeldungen könne man womöglich schon den Rat im Oktober beschließen lassen, hofft Demelius: „Spätestens aber im Dezember.“ Dann würde nur noch ein entsprechender Bauantrag fehlen – zuletzt dauerte deren Genehmigung bei der Stadt mitunter aber auch mehrere Monate. Ein Baustart noch in diesem Jahr ist also höchst unwahrscheinlich.

