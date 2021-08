Das aktuelle Springer Jahrbuch ist erschienen

Springe

Das Energie- und Umweltzentrum in Eldagsen, König Ernst-August von Hannover oder der Wennigser Bildhauer Friedrich Adolf Sötebier – das sind die Themen von nur drei von insgesamt 21 Artikeln im aktuellen Springer Jahrbuch, das der Förderverein für die Springer Stadtgeschichte jetzt herausgegeben hat.

Blick auf das Umweltzentrum

Vor 40 Jahren siedelte sich das Energie- und Umweltzentrums am Rande des Springer Ortsteils Eldagsen an. In dem ehemaligen Landschulheim der Bismarckschule arbeiten seitdem Menschen unterschiedlichster Qualifikation zu den Themen Klimaschutz und Energiewende. Seit Beginn der Arbeit im Jahr 1981 bietet das Zentrum Bauworkshops, Seminare und Bildungsurlaube zum Thema Energiepolitik, Selbstbau von Energieanlagen oder auch zum Thema Alltagsökologie an. Inzwischen sind einige besonders wirtschaftlich erfolgreiche Arbeitsbereiche des Hauses in selbstständige Firmen umgewandelt, weiß Autor Dirk Schröder-Brandi in seiner Abhandlung zu berichten.

Einen Blick zurück in die Zeiten, als Deutschland noch eine Monarchie war, wirft Thomas Klingebiel mit seinem Beitrag anlässlich des 250. Geburtstags des Königs Ernst August von Hannover (1771 bis 1851), der gleichzeitig auch Herzog von Cumberland war. Wer den hannoverschen Hauptbahnhof betritt oder verlässt, kommt dem Monarchen, der hoch zu Pferd auf einem steinernen Sockel zu sehen ist, sehr nah. Aufgrund außergewöhnlicher Wechsel auf dem hannoverschen Thron konnte er erst 1837 im fortgeschrittenen Alter von 66 Jahren die Regentschaft übernehmen. Dennoch konnte er am Ende seines Lebens auf eine erfolgreiche Regierungszeit zurückblicken und hinterließ seinem Sohn, Georg V., wie es schien, eine gefestigte Monarchie, wohlwissend, dass es die Monarchie gegen die mächtige deutsche Nationalbewegung auf Dauer schwer haben würde.

Im Jahrbuch 2021 wird auch ein Blick auf die andere Seite des Deisters geworfen. Dort lebte in Wennigsen der Bildhauer Friedrich Adolf Sötebier. Vor 60 Jahren erschuf er die Luther-Büste, die an der Südseite der Wennnigser Klosterkirche, gegenüber der am 31. Oktober 1917 gepflanzten Luthereiche ihren Platz gefunden hat. Eine weitere Luther-Statue hat der Bildhauer für die Stadt Springfield, USA, geschaffen. Vor dem Kloster, gegenüber dem Gemeindehaus der Klosterkirchengemeinde hat Sötebier einen Brunnen mit einem Jüngling gestaltet, der versonnen in das Wasser blickt. Auch in Hannover findet sich eine Arbeit des Wennigser Künstlers: die Büste von Adolf Tellkampf empfängt die Besucher im Foyer des nach ihm benannten Gymnasiums in Hannover.

Viele weitere Themen

Weiter liest man über archäologische Funde, über ein Interview, das Heinrich Göbel 1893 der Zeitung „The Sun“ gab, über das Dorfkino vor 80 Jahren, über das neue Leben im Alten Pfarrhaus in Flegessen und erfährt Wissenswertes über Wespen.

Die 2021er-Ausgabe ist das 17. Jahrbuch für die Stadt und den Altkreis Springe und die insgesamt 23. Veröffentlichung, die der Förderverein herausgebracht hat. In dem aktuellen Band, der 5 Euro kostet und von dem 1000 Stück gedruckt wurden, sind auf 142 Seiten 21 Artikel zu finden.

Von Horst Voigtmann