Zu Sängern und Schauspielern werden Kinder im Musical „Petrus – Vertrauenssache“ am Sonntag, 22. März, in der St.-Alexandri-Kirche. Im Mittelpunkt der Handlung steht Petrus, Jesus Begleiter, gespielt von Martin. Ebenfalls in den Hauptrollen: Jesus, verkörpert von Lennart, und Erzählerin Rebecca, „die Stimme, die die Handlung ins Rollen bringt“, wie Diakonin Katharina Reinhard erklärt.