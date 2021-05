Wennigsen

In Zeiten der Pandemie ist der Deister für zahlreiche Menschen ein beliebtes Ausflugsziel geworden – doch das zieht auch Konflikte mit sich. Um diese und bereits länger bestehende Probleme zu lösen, aber auch um das Potenzial des Deisters als Naherholungsgebiet auszuschöpfen, wird nun von der Region Hannover ein Konzept für den Deister erarbeitet. Demnach könnte er bald ein Naturpark werden. Nach Vorbild der Parkranger am Steinhuder Meer könnten bald auch im Deister Ordnungshüter unterwegs sein und zum einen auf die Einhaltung der Waldordnung achten sowie für Fragen von Besuchern und für Bildungsaufgaben zur Verfügung stehen.

Der Umweltausschuss der Region hatte beschlossen, dieses Konzept zu erarbeiten. Daher hatte Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke Ralf Schickhaus als Teilnehmer des Runden Tischs Deister und Betriebsleiter der Knigge’schen Forstverwaltung gebeten, im Bauausschuss vergangene Woche über die Nutzungskonflikte sowie über die Arbeit des Runden Tischs Deister zu informieren. So könne man frühzeitig in die Diskussion gehen, damit Wennigsen nicht von der Regionsplanung getrieben werde, sondern aktiv eine eigene Position in der Gemeinde entwickelt werden kann.

Kernprobleme können seit 17 Jahren nicht gelöst werden

Schickhaus betonte, dass die Region zwar einen Naturpark initiieren wolle, aber diesen nicht verwalten will. „Die Region hat bisher in den Kernproblemen, wie etwa den Mountainbikern, in den letzten 17 Jahren keine sinnvolle Lösung angeboten. Ich erkenne noch nicht, was ein Naturpark dazu beitragen kann“, sagte Schickhaus weiter. Er sei zwar nicht gegen die Pläne der Region, aber er stehe ihnen durchaus abwartend gegenüber.

Immerhin wurde schon 2005 ein Runder Tisch Deister gegründet, um die Mountainbiker-Problematik im Deister zu thematisieren, berichtet Schickhaus. Die Arbeit endete zunächst damit, dass drei legale Strecken eingerichtet wurden, die von den Deisterfreunden eingerichtet und betrieben werden. Dennoch seien zahlreiche neue illegale Trails im Laufe der Jahre entstanden, das Problem ist also nicht gelöst worden.

Der Deister ist bei vielen Mountainbikern beliebt – doch es entstehen auch immer wieder illegale Strecken. Das verärgert die Waldbesitzer. Quelle: Mirko Haendel

Schickhaus fordert: Gesetzte konsequent anwenden

Schickhaus betonte, dass es eigentlich zur Lösung der Probleme im Deister heute schon nur der konsequenten Anwendung der bestehenden Gesetze bedarf. „Aber das ist vor einem Wahlkampf vielleicht unpopulär“, sagte er im Gespräch mit der HAZ. „Hier sehe ich die Region und die Kommunen in einer Bringschuld.“

Unter anderem bemängelt Schickhaus, dass bislang keine Ordnungshüter im Deister unterwegs waren, um die illegale Nutzung des Waldes zu unterbinden. Dies sei in erster Linie Aufgabe der Region, sagte Meineke. Denn das örtliche Ordnungsamt habe dafür nicht die Kapazität.

Zudem merkte Schickhaus an, dass momentan der Einsatz von zwei Rangern im Deister angedacht sei. „Bei 10.000 Hektar Deister sind zwei Ranger natürlich sehr wenig, die werden Besucher wahrscheinlich nie sehen“, sagte er. Den Deister als Lern- und Bildungsort zu etablieren sei aber aus seiner Sicht eine tolle Idee.

Interessen der Waldbesitzer fehlen

Natürlich gebe es ein großes Entwicklungspotenzial des Deisters, aber auch der Gemeinden um den Deister rum. Die Entwicklung zum Naturpark sei sicherlich aus Sicht der Region und der Kommunen daher erstrebenswert, sagte Schickhaus und ergänzte: „Mir fehlen die Interessen der Waldbesitzer. Wir Waldbesitzer und -bewirtschafter haben momentan ganz andere Sorgen als einen Naturpark, und ich persönlich halte es für nicht zielführend, dass ein weiterer Ausbau von Touristik und Naturschutz den finanziell stark gebeutelten Waldbesitzern so zugemutet werden soll“, sagte Schickhaus und betonte, dass das Interesse am Deister seit etwa einem Jahr „phänomenal“ sei. Darüber freue er sich natürlich auch, doch es gehe nicht unproblematisch vor sich. „Die Leute suchen bis tief in die Nacht hinein den Deister auf, um zu picknicken oder zu grillen und die Kontaktbeschränkungen zu umgehen“, sagte er.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Lässt sich Klimawandel, Energiewende, Windkraft und Tourismus im und am Deister unter einen Hut bringen? Ich denke, viele der Beteiligten sind gespannt, ob die in Auftrag zu gebende Studie darauf Antworten aufzeigt. Und dann sehen wir weiter“, sagte Schickhaus abschließend.

Von Lisa Malecha