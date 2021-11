Den Glauben in Lüdersen neu denken

Lüdersen

Am Reformationstag kann man sich durchaus einmal daran erinnern, dass Luther gesagt hat: „Die Kirche muss ständig reformiert werden.“ Allerdings scheint es nicht sehr leicht zu sein, mit neuen Ideen durchzudringen und die Gemeinde zu begeistern. Zu dem Atelier-Gottesdienst am Reformationstag in der Lüderser Kapelle kamen jedenfalls nur wenige Gemeindeglieder.

Dabei wäre es eine Chance gewesen, einmal andere Herangehensweisen an die Fragen des Glaubens kennenzulernen und unter Umständen neue Gesichtswinkel einzunehmen.

Nach Ansicht des Künstlers und Kunsttheoretikers Joseph Beuys sei jeder Mensch ein Künstler, sagte Pastor Jonathan Overlach. Deswegen wolle er einladen, in diesem Gottesdienst etwas Neues zu versuchen.

Ein Stück Glaubensbekenntnis

Dafür hatte er das Glaubensbekenntnis auf eine Kassenrolle geschrieben und diese in den Mittelgang zwischen den Bankreihen gelegt. Die Gottesdienstbesucher wurden eingeladen, sich ein Stück aus dem Glaubensbekenntnis, das für sie ganz besonders wichtig ist, herauszureißen. Nicht die einzige Aktion an diesem Sonntagmorgen.

Overlach hatte einen Korb mit Scrabble-Buchstaben in eine Bankreihe gestellt, und man konnte beobachten, dass eine junge Frau daraus die Buchstaben für das Wort „Gemeinschaft“ heraussuchte. In einer anderen Bankreihe lagen ausrangierte Gesangbücher, aus denen man auch Seiten ausreißen durfte oder andere kreative Ideen entwickeln konnte.

Wärmender Schutz für Taufengel

Wer wollte, konnte sich auch an den Rettungsdecken bedienen, die etwa auch eingesetzt werden, wenn Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet werden. Die kleine Marienstatue wurde mit einer goldenen Decke warm verpackt, und auch der Taufengel aus dem Altarraum erhielt einen wärmenden Schutz.

Schließlich sollte das Werk eines amerikanischen Künstlers anregen, die wichtigsten Elemente des Glaubensbekenntnisses herauszuheben, indem weniger wichtige Inhalte mit einem dicken schwarzen Filzstift unleserlich gemacht werden.

Overlach machte von vornherein deutlich: „Es gibt bei dieser Aktion kein Richtig und kein Falsch!“

„Was glaube ich eigentlich?“

Eine halbe Stunde hatte die Gemeinde in dem Atelier-Gottesdienst Zeit, um auszuprobieren, wozu die einzelnen Personen Lust und Ideen haben – und dabei vielleicht auch der Frage zu begegnen: „Was glaube ich eigentlich?“

Von Horst Voigtmann